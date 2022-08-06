马英九呼吁民进党政府 解决当前台海危机

（台北综合讯）美国众议院议长佩洛西结束访台行程后，中国大陆军方随即展开军事演习，引发外界担忧台海危机重演。台湾前总统马英九呼吁民进党政府解决当前危机，国民党立委江启臣则对总统蔡英文喊话，大陆若真进攻，台湾是否做好了准备。

据《联合报》报道，曾为国民党主席的马英九星期五（8月5日）受访说，民进党政府应该做的“不是扭曲过去的历史”（对国民党搞历史清算），而是做正事做实事，负起执政党的责任，解决当前的危机，让台湾真正安全幸福，让老百姓安居乐业。

江启臣星期四（4日）则在个人面簿上发文，谴责中国大陆的军事恫吓，称无助于两岸和平，破坏区域稳定。他并感谢台军官兵的夙夜匪懈，台湾民众才能安居乐业。

江启臣问蔡英文：大陆若真攻台 我们准备好了吗？

江启臣说，大陆进行军事演习，形同封锁台湾周边，即使有台湾军队保护，也不能掉以轻心。虽然解放军演习目前未对台湾造成影响，但是否会有更进一步行动，或形成擦枪走火之情势，甚至恼怒而假军演、真攻台，“请问蔡总统，我们准备好了吗？”

他还重提1996年台海危机时自己在金门的海龙蛙兵服役经历，深知濒临战争边缘的紧张与压力，身为军人遇到战争就须直接进入战斗位置执行任务，只有誓死捍卫一途。“但民众面临战争突然来袭，该如何应处避难，甚至配合动员备战，政府清楚明白告诉他们了吗？”

江启臣强调，事先告诉同胞面对战事要如何因应自处、确保生命安全，让民众可以超前准备，是政府的责任。

蔡英文星期四被问及是否针对大陆军演召开国安高层会议时，未作任何回应。仅表示台军已经加强战备，严密监控所有的军事动态，所有政府单位也正沉着应对，希望民众保持冷静。

中广董事长赵少康表示，面对中国大陆的武吓与经济制裁，蔡英文跟行政院长苏贞昌神隐一天，到周四晚上才发布影片讲了一堆空话，连国安会议都没开。他质疑民进党政府是否只想挑衅、刺激中共，却没先对后果做好因应准备。