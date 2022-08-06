庄慧良：佩洛西旋风后的台海新常态

“佩洛西真敢来啊？”中国大陆友人得悉美国众议院议长佩洛西在北京严重警告后仍一意孤行访台吓了一跳，随后笃定地说：“大陆会有动作的。”几乎同时，在海外的亲戚给我发了“佩洛西访台，我心里很不安”的简讯，对台湾的前景忧心忡忡。

犹记得1996年台海危机，大陆军方首次在台海附近试射导弹，当时股票大跌，人心惶惶，街头电线杆贴满“出国移民”急售房屋的广告。

当时香港同业特地来台采访，还租船出海试图拍摄导弹踪影，被台湾同业笑翻。没想到这回大陆“重要军事演训行动”，六个演训区将台湾本岛团团围住，小琉球渔民在捕鱼过程中突然看到大陆军舰近在眼前，吓得赶紧打道回府。

这几年对大陆军机、军舰绕台有些麻痹的台湾民众，虽不至于像英国《卫报》报道所描述般怕得瑟瑟发抖，但看到这几天大陆政、经、军事多管齐下的动作，认为中共可能武统者有上升趋势，警政服务的“防空疏散避难专区”APP是近日下载第一名。

佩洛西为了成就个人“民主人权斗士”的历史定位执意访台，所造成的后果目前正由台湾承受。此事已造成中美紧张局势升温，台海局势更进入前所未有的“新常态”，美国《华盛顿邮报》建议美国总统拜登必须控制佩洛西不明智做法造成的损害；《金融时报》也称台湾当局亏了，两天狂欢换永久不得安宁。

一些学者专家指出，1996年大陆演习90％以上在海峡中线以西；这次解放军首次在台岛周边六个区域进行海空演练，几乎都在海峡中线以东。这意味昔日两岸政治存在默契的“海峡中线”不复存在，同时美国预设的第一岛链已出现破口。

台湾前陆军副司令刘湘滨在星期三（3日）TVBS政论节目《少康战情室》中表示，这些演习区已经触及甚至侵入台湾“领海”，台湾很难采取反制作为，美国也不讲话，他担心慢慢形成惯例。

大陆若把台湾东海岸的第四演训区当成靶区，发射导弹穿越台海上空，以后也成常态，台湾整个空间更被压缩了。

他分析说，大陆此举既在威慑台湾，自己也在练兵，尤其第四演训区和位于巴士海峡的第五演训区，正是对美日采取区域拒止的位置。他直言，两岸进行对抗，台湾的筹码非常少，大陆只要封锁台湾就行。“美国帮不了我们，在中国（大陆）海岸2000海里之内，美国没有能力跟中国（大陆）对抗。以局部优势来看，美国是没有的，因此要美国保护台湾几乎是不太可能”。

果然，解放军东部战区星期四下午1时许对台湾东部海域进行精准打击，首次穿越台湾本岛，并穿越台湾爱国者导弹密集部署空域，展示“想什么时候打就什么时候打，想怎么打就怎么打，想打哪里就可以打哪里”的实力。

台湾国防部起初表示，大陆向台湾东北部及西南部周边海域发射多枚东风系列弹道导弹；直到日本防卫省公布有四枚弹道导弹飞越台湾上空，台湾国防部才被动证实，并以解放军弹道导弹主要飞行路径位于大气层外，对飞越的广阔地面区域并无危害，来回应外界质疑为何不发布防空警报。在野党人士讽称，干脆叫大家“千万别抬头”。

解放军首次对台湾实施合围军事行动，护卫佩洛西而来的美国航母“里根”号竟随之远去。美国只派出七艘侦察预警机搜集情报，还不如1996年台海危机时派出两艘航母宣示捍卫台湾决心，也被揶揄美军退出第一岛链了吗？先前强调“台湾有事等于日本有事”的日本，仅抗议大陆五枚导弹掉落在其专属经济区（EEZ），也未有行动。而同样和美国有军事同盟关系的韩国，总统尹锡悦明明白白以国家利益为由不见佩洛西，只愿通电话，避开无谓争议与麻烦。

军事专家指出，解放军这一连串军事演训行动绝非短期突发之举；若非佩洛西坚持访台，根本师出无名，更难有演练机会。佩洛西旋风似地到访，未对台湾有实质助益，就如同当年日本坚持把钓鱼岛国有化，反而逼使解放军实现常态化巡航钓鱼岛的“新常态”。

1996年台海危机，两岸高层尚有沟通管道；如今两岸管道早已封闭，海峡中线不复存在，第一岛链被突破的“新常态”出现后，台湾面对解放军的反应时间和战术均严重被压缩。以进出口为重的台湾，必须思考如何面对日后还会有的“类封锁”困境。