新加坡前外长杨荣文：中美进行漫长竞赛 将佩洛西访台事态升级不符中国利益

杨荣文说：“我一点都没有怀疑，当佩洛西飞到台湾时，美国印太司令部已完全做好准备迎战，中国也一样。但没有一方希望开战，所以他们控制住了局势。”

（新加坡讯）新加坡前外长杨荣文说，中美现在在进行一场漫长的竞赛，把美国众议院议长佩洛西访台事态升级并不符合中国的利益。

不过，对美国来说，情况就不一样。据英文财经新闻网站“The Edge”报道，杨荣文星期三（8月3日）在新加坡一个投资论坛上说：“对美国来说，最好就是今晚打起来。如果一年后打，中国将变得比现在强。如果要10年后才打，中国会更强。”

佩洛西8月2日访台使中美关系、台海局势陷入多年未见的紧张态势，中国人民解放军在佩洛西离开后的8月4日起，展开大规模锁台军事演训行动，又暂停进口台湾一些渔农产品，暂停对台出口天然砂，作为惩戒。

佩洛西行前刻意拒绝证实她的闪电台湾之行，直至最后一分钟。杨荣文认为，此举为各方设定了新的方向，新的一章已开启。

他说：“你可能会很惊讶听到我这么说：美国处理得很小心，这是挑衅之举，但他处理得很小心，所以没人可以指控美国‘越位’。”

杨荣文说，美国总统拜登已经说过他不认为佩洛西访台是个好主意，五角大楼也已经说了这是个坏主意，但佩洛西是众议院议长，她的权位意味着她有本身的自主性，“她出国时，美国只能支持她”。

杨荣文说：“我一点都没有怀疑，当佩洛西飞到台湾时，美国印太司令部已完全做好准备迎战，中国也一样。但没有一方希望开战，所以他们控制住了（局势）。”

中美都在收集情报 以探知对方如何应对危机

虽然没有擦枪走火，杨荣文说，双方都在收集对方在危机中如何处置事态的情报，中国此前也一定仔细地研究了美国与其盟国在乌克兰危机中的反应，观察俄罗斯资产是怎么被占有、制裁如何执行，因为他知道如果开战，同样的事将发生，制裁规模与行动甚至会更大。

美国也在看中国这次在大陆与海域的部署，因为等真的冲突发生时，这就是标准操作流程。双方都在收集情报和想着下一次如何反击每一步。

接下来，杨荣文预期美中将在“冷战”与“冷和平”之间来回摆动，“希望不会有战争，但将少不了焦虑的时刻”。

他说，中国须承受自身抱负所带来的重量，管控新现实、行使某种程度领导力的同时，不寻求取代已经感到不安的美国。

杨荣文说：“有人说中国应该遵循（已故领导人）邓小平‘韬光养晦’的遗训，但我不觉得那是可能的，中国实在是太大了。它得接受有些人就是会感到不舒服，而其他人则对此已经有所预期。”