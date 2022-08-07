战机与军舰持续抵近海岸线 中国最大规模军演模拟攻台

北京特派员

台湾国防部称，台军当天侦获多批解放军军舰、军机在台海周边活动，部分军机和军舰越过台海中线，研判解放军在模拟对台攻击。

中国大陆星期六继续进行历来规模最大的“锁台”军事演训行动，为武力攻台展开模拟演练，战机与军舰持续突破海峡中线而且抵近台湾本岛海岸线，出现两岸军舰近距离对视的画面。解放军也出动无人机侦测与模拟攻击敌军。

据央视新闻联播报道，大陆解放军东部战区星期六（8月6日）按计划，继续在台湾北部、西南、东部海空域进行实战化联合演训，重点检验体系支撑下对陆打击、对海突击能力。

台湾国防部星期六称，台军当天侦获多批解放军军舰、军机在台海周边活动，部分军机和军舰越过台海中线，研判解放军在模拟对台攻击；此外，星期五晚上也发现四批、七架次大陆无人机进入金门、烈屿及北碇地区上空。

据台湾国防部消息，截至星期六下午5时，当天共侦获解放军军机20架次、军舰14艘持续在台海周边活动，进行海空联合演习；台军除广播驱离，也用空中侦巡兵力、海军舰艇以及岸置飞弹应对处置。

台国防部并透露，空军防空导弹部队星期六持续运用爱国者三型导弹防空雷达追监，严密监控敌情，随时因应突发状况，捍卫领空。此前，解放军四枚东风系列导弹在演训行动首日飞越台湾本岛上空，引起台湾舆论质疑为何没有使用爱国者导弹拦截。台湾军事专家对此解释说，大陆导弹在100公里以上的高空飞过，不影响台湾本岛，而且爱国者导弹造价不菲，用来拦截大陆导弹是“浪费税金”。

另据路透社引述消息人士说，在台湾东部海域和日本离岛附近，解放军军舰和无人机也模拟了攻击美国和日本军舰的行动。

美国众议院议长佩洛西上星期二在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从星期五中午开始在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，至星期天中午结束。

大陆军方三天来派出大量军机越过海峡中线，军舰也抵近台湾海岸。央视新闻联播星期五播出一名解放军飞行员受访时称，当天在执行抵近慑压任务时，能在目视距离俯瞰台湾海岸线和远眺中央山脉，暗示大陆战机抵近台湾本岛。

新华社星期五深夜发布的一组照片，则显示解放军军舰抵近台湾本岛，与台湾“兰阳号”巡防舰近距离对峙。中国大陆军事专家韩东对“澎湃新闻”指出，解放军水面舰艇如此靠近台湾海岸线是以往没有过的。

专家：此次演训特点 实战化与针对性很强

据台湾《联合报》报道，花莲渔民根据新华社照片推测，解放军军舰距离台湾海岸线约30公里（16海里）。

央视星期六发布的视频中，也可看到台军“西宁号”巡防舰在解放军军舰的不远处。台湾国防部星期六也公布一张照片，显示台军迪化号巡防舰在东部海域近距离监视解放军军舰。

中国大陆军事评论员宋忠平接受《联合早报》采访时指出，解放军这次演训的核心特点是规模超大、具备很强的实战化与针对性，“整个军事演练是在模拟攻台，这是毫无疑问的”。

他也说，北京发出的信号是，“对台军事斗争已经做好准备，如果‘台独势力’和域外势力完全不顾及中国大陆的底线，军事冲突可能随时发生”。

在外交方面，北京继续为连日来在台海的军事行动辩护。中国大陆国务委员兼外长王毅星期五在金边出席东亚合作系列外长会后举行记者会，强调解放军的行动“公开、透明、专业”，符合国内法、国际法和国际惯例。

王毅也警告美国“不要轻举妄动，不要制造更大的危机”，并重话点名指责台湾总统蔡英文，称如果孙中山地下有灵，“也会指着蔡英文的鼻子，说她是不肖子孙”。

分析人士普遍认为，佩洛西访台是彻底改变台海局势的标志性事件。香港城市大学法学院教授、中国法与比较法研究中心主任王江雨受访时说，北京这次以非常强硬的姿态，向世界表明台湾问题是不可触碰的“红线”。

他研判，台海形势已变得非常严峻，未来如果有其他西方国家要打“台湾牌”，北京一定会用强有力的措施去应对，“这势必让中国和那些国家的关系更紧张，甚至可能出现某种形式的擦枪走火”。