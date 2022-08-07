对台进口商品标签规定 大陆加大执行力度

（东京／台北综合讯）知情人士透露，美国众议院议长佩洛西访台引发两岸紧张局势升温，中国大陆正对台湾进口商品现有标签规定的执行力度，标有产自“R.O.C.”或“中华民国”字样的产品将不得进入中国大陆市场。

彭博社引述知情人士报道，中国大陆2015年首次公布对台湾进口商品标签的规定，但直至本周才严格执行。

中国大陆视台湾为领土的一部分，因此反对台湾商品标签使用“中华民国”的称谓。

据日经亚洲网报道，美国科技巨头苹果星期五（8月5日）告诉供应商，中国大陆海关已开始严格执行一项长期以来的规定，即由台湾制造的零部件原产地必须标注为“中国台湾”（Taiwan, China）或“中国台北”（Chinese Taipei）。知情人士称，这是为了表明台湾是中国的一部分。

报道引述知情人士说，苹果已敦促供应商尽快处理好此事，以避免商品和零部件受审查而造成供应中断。苹果还要求供应商制定应急计划，或在必要时迅速检查并修改从台湾运往中国大陆的包装箱和申报表格上的标注。

消息人士说，在任何进口申报单、文件或包装箱上使用“台湾制造”（Made in Taiwan）的表述都可能导致中国大陆海关扣查货物。违反此规定最高可被罚款4000元人民币（约800新元），最坏情况是货物被拒收。

台越来越多公司 向官方通报标签问题

台湾经济部官员也告诉彭博社，这一周来有越来越多公司向台湾官方通报标签的问题，但政府尚未发现中国大陆海关因此没收任何台湾的出口商品。

但根据供应商和物流公司的说法，上述规定让台湾厂商陷入两难。一边是大陆海关的要求，另一边则是台湾要求所有出口产品必须贴上“台湾”或“中华民国”的标签。

台湾电子制造公司和硕的副董事长程建中出席了总统蔡英文8月3日宴请佩洛西的午宴，近日就传出旗下“大陆厂被迫停工”的消息。日经亚洲网早前也引述消息人士称，该公司运往苏州工厂的货物8月4日被大陆海关进行安全检查，以确定是否违反原产地标签的规定。

和硕已在台湾证交所发布公告澄清，目前大陆厂区营运一切正常，并无停工或停止出货之事。