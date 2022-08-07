学者：通过围台演训行动 北京展示已为“武统”做好准备

受访学者指出，北京通过这场演训行动对外展示它已为“武统”做好准备，包括有能力对台形成阻隔态势，在台海爆发战争时阻止外部势力干预。

美国众议院议长佩洛西访台后，中国大陆解放军已围绕台湾进行了数十个小时的“锁台”军事演训行动。受访学者指出，北京通过这场演训行动对外展示它已为“武统”做好准备，包括有能力对台形成阻隔态势，在台海爆发战争时阻止外部势力干预。

解放军从8月4日演训开始以来，海军、空军、火箭军、战略支援部队、联勤保障部队等兵力齐发，不但频繁突破海峡中线，抵近台湾本岛海岸线，所发射的东风导弹也飞越台湾本岛，而且证明解放军火力已经能覆盖台湾全境。

台湾总统蔡英文星期五（5日）晚在面簿上指责，中国大陆的围台军演是不负责任的做法，并称台湾政府已做好完整应变准备、军队也正全力应对，一定可以确保台湾人的安全。

不少观察人士形容，海峡两岸正发生第四次台海危机。但学者指出，此次军演的意涵、规模都与当年有显著不同。

中国太和智库高级研究员王湘穗接受《联合早报》采访时说，与第三次台海危机时解放军的演习相比，这次军演被称为“军事演训行动”，在内涵上带有更强的行动色彩。此外，当年解放军的演习都在海峡中线靠近中国大陆的一侧，这次则对台湾重要的港口、航线形成阻隔态势，带有更浓的警告色彩。

王湘穗指出，解放军这次在实弹射击中，发射了远程火箭炮和导弹。其中，射程400公里的远火系统能覆盖整个台湾，释放的信号是“解放军的地面火炮能力，完全可以发起一次类似像金门炮战那样的情况”。

他也说，射程在2000公里之内的中程导弹，则展示北京有阻断外部势力干预的军事能力。“在距离中国大陆2000公里范围内，像航母这样的大型目标是无法保证安全的。因此美国航母上的战机，没有办法形成进攻。”

中国大陆军事评论员宋忠平受访时也说，除了在规模上与1995年和1996年的演习“不可同日而语”，解放军这次所展示的军事装备、人员素质，包括人力物力和后勤资源保障等，都不是之前所能比拟的。

他说，从此次演训可看出，台湾岛内所有的重要军事目标都在解放军的盯控范围内。

把美日澳干预考虑在内

香港城市大学法学院教授、中国法与比较法研究中心主任王江雨受访时分析，这场军演除了要在佩洛西访台问题上，给国内汹汹的民情一个交代，也在借机演练军队，展示解放军能从武力上攻击台湾，甚至是武统台湾的能力。他说，这场军演的整体布局是要表明北京已经在军事上为武统做好准备，若有需要可以随时行动；另一个强烈信号是，北京对台军事准备已充分地把美国、日本甚至澳大利亚的干预考虑在内。

北京把佩洛西访台视为对中国主权的严重侵犯。王湘穗说，佩洛西访台是利用两岸没有统一的现状，挑战中国的国家利益；而解放军战机、军舰环台湾飞行、航行，实际上就是宣示对台主权，要打掉美国和台独势力的“幻想”。

他说：“他们把台湾当成是切中国利益的一根香肠，中国大陆等于是没收了这个香肠。”

就台海局势的未来，王江雨研判，武统的可能性已大大提高。他说：“从这次展现的态势看……（北京）不再寄希望于和平统一，以后的着力点可能是扎扎实实准备‘武统’。总而言之，台湾现在已经成为一个潜在的火药桶。”