督导台湾导弹生产工作 台中科院副院长欧阳力行猝逝

（台北讯）督导台湾各型导弹生产工作的中山科学研究院副院长欧阳力行，星期六（8月6日）被发现因心脏病猝逝，终年57岁。由于碰上中国人民解放军围台演训的敏感时间点，这个消息引起媒体特别关注。

综合《联合报》和奇摩新闻等报道，欧阳力行5日到屏东九鹏基地视察，当天傍晚6时入住恒春民宿。他原定6日上午代表中科院参加于满州举行的原民收获季活动，再前往中科院的药柱厂视察；但因为6日早不见人影，幕僚7时20分到房间查看才发现欧阳力行躺在床上不省人事，已无心跳呼吸，手上握有药物。

恒春镇警方及卫生所到场后，确认欧阳力行身亡，未送医抢救。

恒春分局建民派出所副所长王金宗指出，经调阅现场监视器及初步侦查房间内部，并未发现有打斗痕迹或外力侵入状况，死者身上也没受伤，因此排除他杀可能。

警方说，家属称欧阳力行有心脏病史且装有心导管支架。在恒春镇卫生所主任到场协助行政相验程序后，判定死因为心肌梗塞、心绞痛，并开立死亡证明。家属对死因无意见。

中科院6日在声明中称，欧阳力行任职期间戮力从公，勇于任事，中科院深感哀恸，并已安排专人陪同家属并协处后续治丧事宜。

欧阳力行生于1965年，拥有美国华盛顿大学流体力学博士学位，曾任台湾陆军导弹基地勤务厂厂长、军备局管理处长、国防大学管理学院院长等职务。今年2月，时任台湾国防部军备局少将副局长的欧阳力行届龄退伍，转任中科院副院长，督导各型导弹生产工作。

据台湾中山科学研究院官网自我介绍，该院主要业务为“国防科技及主要武器装备之研究发展，建构自主国防力量，厚实未来武器系统发展之基础，满足国军作战需求”。