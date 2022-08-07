三亚市实行静态管理 8万多游客滞留当地

（三亚综合讯）因应冠病疫情防控形势严峻，海南省三亚市自星期六（8月6日）凌晨6时起，全市实行临时性全域静态管理，限制人员流动，暂停城市公共交通，官方透露滞留当地的游客达8万多人。

综合央视新闻和澎湃新闻等报道，三亚市疫情防控工作指挥部6日公告上述决定，并称此举是为了遏制疫情持续蔓延，保障社会基本运行服务、疫情防控的人员和紧急特殊情况不受影响。至于何时恢复社会正常运行，将另行通告。

三亚市政府6日下午在记者会上说，三亚已成立订单退订工作专班，酒店将为滞留在住游客提供半价优惠续住服务，游客从6日起在完成七天风险排查和评估后即可离岛。目前在三亚、或7月23日以来有三亚旅行史者暂不离岛，并将被要求进行核酸检测。本地居民非必要不离岛。

三亚市铁路部门已对三亚地区全部做了禁售处理，市民不能通过铁路离开三亚。各大旅游平台和企业也紧急启动三亚旅行、酒店等订单的退改。据飞常准、飞猪等平台，截至8月6日下午1时，三亚凤凰机场近八成进出港航班被取消。

三亚市副市长何世刚说，估计约有8万多名游客留在三亚。从目前病例分布来看，三亚湾和亚龙湾是游客最集中的地方，政府强化了对两地的管控，要求必须要有24小时核酸阴性证明才能进入，以保证免受病毒感染或减少感染的可能性。

何世刚说，目前感染者大多为三亚市民，只要在48小时内出示两次核酸阴性证明仍可离开。

有滞留游客在微博发文泄愤称，“我的飞机原定今早9点起飞，但他们突然封城了……我需要赶回去上班的”。

另一名受困游客、驻上海的商业顾问霍斯特尔对路透社说：“感觉真糟透了，我们不知道还要在这里待多久，希望不会太长。”他原定8月7日结束一周假期返回上海。

引发这波疫情的是奥密克戎变种毒株BA.5.1.3。感染者基本上都与三亚市崖州中心渔港相关联，渔民、渔船、渔港等成为排查重点。

据海南省卫健委星期六数据，海南省8月5日新增262例本土确诊病例，其中三亚市229例。从8月1日至5日，海南已累计通报426例确诊病例，其中三亚市375例；本土无症状感染者77例，其中三亚市62例，成为这波疫情核心区。

据报道，海南省长冯飞在5日与国务院联防联控机制综合组三亚工作组在三亚举行的工作对接会上，要求做好疫情、舆情、社情“三情”联动，以有温度的服务获得游客的理解和支持。