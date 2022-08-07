台联电创办人曹兴诚 宣布捐1.38亿元加强台湾防务

（台北／北京综合讯）台湾联华电子创办人、前董事长曹兴诚宣布捐30亿元（新台币，下同，约1.38亿新元）加强台湾防务，中国大陆国台办回应称，曹兴诚的言行“代表不了台湾工商界，更代表不了广大台湾民众”，联电则表示早已撤销其荣誉董事长的荣衔，个人行为与公司无关。

美国众议院议长佩洛西不顾北京反对闪电访台后，中国大陆解放军8月4日起展开围台军演，曹兴诚星期五（8月5日）宣布捐出30亿元，协助加强台湾防务，希望唤醒台湾人不贪财、不怕死，为维护自由、民主、人权而起来战斗。

曹兴诚说，他的30亿元捐款用于备置武器无大意义，但他认为现在台湾国防的弱点，不在武器装备，而在认知和士气方面的不足。他希望捐款可以填补一些这方面的空缺，并希望抛砖引玉，唤醒大家在认知战、心理战和舆论战等方面加强战备。

曹兴诚这番言行在台湾网上论坛引起热议，有人赞他“霸气”，但也有人不以为然，说他已入籍新加坡，“还管那么多台海的事干嘛？”

据中新社报道，大陆国台办发言人马晓光5日答记者问时指曹言行歪曲事实，抹黑大陆，代表不了台湾工商界和广大民众，注定枉费心机。

马晓光说，佩洛西访台严重损害中国主权和领土完整，严重危害台海地区和平稳定和两岸同胞利益。面对恶意挑衅，大陆采取必要措施反制完全是正义、正当之举。

他接着强调，大陆为捍卫国家主权和领土完整所采取的一切必要行动，针对的是台独分裂活动和外部势力干涉，绝非针对台湾同胞，目的是从根本上维护两岸同胞切身利益和中华民族整体利益。

联电：个人行为

不代表联电观点

联电方面受询时则回应称，曹兴诚十数年前就已离开该公司，目前并未在联电担任任何职务，曾担任的荣誉董事长已被公司撤销，他未持有联电任何股份，其个人行为与联电无关，不代表联电观点。联电也说，作为全球化运营的企业，联电深耕中国大陆十几载，一直坚持合法合规经营，遵守相关法律法规，并将持续致力于半导体产业链的完善与发展。