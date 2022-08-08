未公告延长 解放军大规模“锁台”演习结束

中国人民解放军在台湾本岛周边海空域进行历时72小时的“重要军事演训行动”，星期天（8月7日）中午12时结束，意味着史上规模最大的“锁台”军演行动落幕。

受访专家学者评估，北京无意通过此次军演行动制造军事冲突，两岸军队期间都展现克制以免擦枪走火，但解放军未来还可能再举行这类军演，进一步提升锁台和“以武逼统”能力。

解放军东部战区通报星期天按计划继续在台湾本岛周边海空域进行实战化联合演训，重点检验联合火力对地打击和远距离空中打击能力。

台称禁飞公告失效

据台湾军事新闻社消息，台湾国防部表示星期天共侦察到大陆军机66架次、军舰14艘持续在台海周边活动。

台湾交通部则公布，中国大陆在六个军事演训区的飞航公告于星期天中午12时失效，相关航班及船舶可逐步恢复航行。至于位于台湾东部外海的另一个演训区，因公告隔天早上10时才失效，仍影响局部过境航路。

美国众议院议长佩洛西飞离台湾隔天，解放军星期四（8月4日）中午12时开始在台湾本岛周边设置六个演训区域，展开四天海空联合军事演训。其间，不但频繁突破海峡中线，抵近台湾本岛海岸线，所发射的东风导弹也飞越台湾本岛，证明解放军火力可覆盖台湾全境。

据路透社星期天报道，美国白宫发言人批评北京在台湾海峡及其周边地区的行动，是“企图改变现状的重大升级”“具有挑衅性、不负责任，并增加了误判的风险”。

路透社并引述消息人士透露，台海两岸星期天各有10艘军舰在台湾海峡近距离航行，台湾军舰密切监视并尽可能阻止大陆军舰越过海峡中线，但双方都表现克制。

台湾资深军事评论员亓乐义接受《联合早报》访问时说，解放军此次军演行动“重点是要把（锁台）演习流程作业演完，不是要去惹麻烦事”，两岸军队期间也“竭尽可能不发生意外”。

亓乐义评估，此次“锁台”军演行动是对解放军2015年底军改以来实施“联合作战的一次验收”，主要检验战区的联合火力封锁和联合打击战力，同时达到威慑效果。

他分析，军演行动首日最重要也最具代表性，解放军军种全出动，对六个演训区域同时进行封锁火力打击，演练以“闪电战”和不对称军力摧毁敌方并奠定战场胜负。后面三天军演行动强度明显下降，更多强调海空联合战力，演练争夺制空制海权及追击敌军残余力量。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江受访时评估，此次军演最深远影响是打破台海军事安全现状；解放军有此先例，“可能以后在一定情况下就会再做一次封岛”，在之前训练的基础上完善军事准备，“增加封锁台湾，以武逼统的能力”。

中国央视旗下“玉渊谭天”微博号星期天发文，称解放军舰机今后会常态化在海峡中线以东进行训练。李明江预期解放军今后可能以实际行动完全打破海峡中线，“希望巩固这种新现状”，但近期再锁台的可能性不大。

尽管解放军尚未证实军演行动如期结束，但亓乐义与李明江都评估锁台行动已经结束，因为大陆方面并未提前公告军演行动将延长。

解放军将在渤海海域 执行为期一个月军事任务

另一方面，北京星期六宣布将从星期一（8月8日）开始在渤海部分海域内执行为期一个月的军事任务；黄海南部部分海域从8月6日起也将持续10天进行实弹射击。

亓乐义解读，尽管黄海渤海与台海距离遥远，两者看似无关；但解放军威慑台湾，同时也须自保，以防美日反击，“（这）是整套的演习作业流程，有攻有守”。

（记者是《联合早报》重庆特派员）