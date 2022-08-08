佩洛西访台酿台海危机 两岸掀舆论战比拼“朋友圈”

（台北／北京综合讯）美国众议院议长佩洛西访问台湾引发北京发动“锁台”军演。台海两岸同时展开舆论争夺战 ，比拼谁的“朋友圈”比较广。北京称获160多国声援，台北称获40多国站台。亚细安国家则大多表态支持一个中国政策。

据中国央视新闻客户端上星期五（8月5日）报道，外交部发言人华春莹当天在例行记者会上答问时称，已有160多个国家发出“正义的声音”，谴责佩洛西访台是严重挑衅，而且都表示将坚持一个中国原则。

华春莹没有完全列出160多个国家的名字，她提及的支持名单中，包括马来西亚首相对华事务特使张庆信。

华春莹称，张庆信发声明表示，希望西方国家不要用双重标准看待台湾问题和乌克兰问题，一方面围堵俄罗斯，另一方面却在台海干涉中国内政；一方面呼吁尊重乌克兰主权和领土完整，另一方面却利用台湾来分裂中国。

不过，马来西亚外交部长赛富丁隔天澄清，张庆信针对佩洛西访台所发表的言论，不代表马国立场。

综合《星洲日报》和当今大马报道，赛富丁上星期六（6日）出席一项活动后受访时称，“这不是外交部讨论过的一项声明”。他也说，支持外交部和亚细安的声明，优先考虑区域和平与稳定。

上星期在柬埔寨金边出席会议的亚细安成员国外长在4日发表有关台海局势声明，呼吁各方最大限度保持克制，避免挑衅行动，并称“我们重申亚细安成员国对各自的‘一个中国’政策的支持。”

亚细安多国支持一中 缅甸老挝措辞较强烈

亚细安国家当中，印度尼西亚、马来西亚、泰国、新加坡、菲律宾、越南、老挝、缅甸和柬埔寨均在佩洛西访台后，表示支持一中政策，并呼吁各方保持克制，避免破坏区域和平稳定。其中，缅甸和老挝的声明用词较为强烈。综合缅甸新闻网站Mizzima和《老挝时报》报道，缅甸军政府和老挝外交部均称，台湾是中国不可分割的一部分。老挝还称，反对任何制造两个中国或一中一台的图谋。

据台湾媒体报道，台湾外交部上周五（8月5日）说，有超过40国的行政及立法部门声援台湾，包括友邦和理念相近的友台国家。

台湾外交部没有列出完整的声援名单，但引述例如日本首相岸田文雄表示，日本支持台海维持和平稳定，同时要求北京立即停止军演；美国白宫国家安全顾问沙利文呼吁北京采取负责任态度，避免导致误判、加剧两岸局势紧张；白宫国安会战略沟通协调官柯比谴责北京不负责任的挑衅行为。

台湾目前有14个友邦，其中最具份量、台湾唯一的欧洲邦交梵蒂冈，至今未针对台海局势表态。