分析：要走出遭美打压困境 中国芯片业反腐风暴持续升级

半导体研究机构芯谋研究首席分析师顾文军接受《联合早报》访问时指出，本轮反腐风暴并非毫无征兆。早在去年11月，华芯投资原副总裁高松涛就因涉嫌严重违法接受监察调查，监察机关应该自那时起就着手收集更多证据和信息，以便在合适时机收网。

中国芯片业反腐风暴持续升级，风暴中心的“国家芯片大基金”运作模式也遭受质疑。有分析认为，是时候根据全新局势对这支芯片业“国家队”进行整改，从而更好地协助中国芯片业走出遭围堵打压的困境。

7月中旬以来，共有六名中国芯片行业高管被官方通报调查，或据传被带走接受调查。他们都与俗称“国家芯片大基金”的国家集成电路产业投资基金股份有限公司密切关联。

7月15日，管理芯片大基金的华芯投资管理公司原总裁、中国国家开发银行国开发展基金管理部原副主任、国开发展基金有限公司原副总经理路军，因涉嫌严重违纪违法被通报调查。同一天，大基金旗下的深圳南山鸿泰股权投资基金合伙人王文忠据传也被带走调查。

此后，坊间又相继传出紫光集团原董事长赵伟国和集团前总裁刁石京被带走调查的消息。紫光集团旗下的紫光通信是大基金投资方之一，而大基金成立半年后，首个大规模投资对象就是紫光集团。

7月30日，中国工业和信息化部电子信息司原司长、芯片大基金总经理丁文武，接受中纪委国家监委驻工信部纪检监察组纪律检查、北京市监委监察调查的通报，将这场“芯反腐”风暴推向高潮。

半导体研究机构芯谋研究首席分析师顾文军接受《联合早报》访问时指出，本轮反腐风暴并非毫无征兆。早在去年11月，华芯投资原副总裁高松涛就因涉嫌严重违法接受监察调查，监察机关应该自那时起就着手收集更多证据和信息，以便在合适时机收网。

顾文军也观察到，尽管涉案人数众多，但目前只有高松涛、路军和丁文武三人是通报被查，其余几人尚未被明确定性，有可能是协助调查，或情节较为轻微。

7月28日被查的原工信部部长肖亚庆，也被怀疑与大基金腐败案有关。不过大基金设立时，肖亚庆尚未在工信部任职。从官方通报中仍称他为“同志”来看，他的违纪违法情节也没有其他三人严重。

美国会通过芯片法案后 反腐风暴令行业措手不及

在美国国会表决通过扶持国内半导体行业的芯片法案、并加大对中国芯片企业限制之时，这波反腐风暴令行业措手不及，半导体板块股价应声下跌。荣鼎咨询高级分析师施耐德（Jordan Schneider）认为，这次震荡对芯片大基金下一任掌门人敲响警钟，未来投资风格可能变得更加保守，“因为上头更容易将投资失败归结为腐败，而不承认是投资浪费”。

公开资料显示，芯片大基金是在2014年6月由国开金融、中国烟草、亦庄国投、中国移动、紫光通信、华芯投资等企业发起。大基金一期募资1387亿元（人民币，下同，283亿新元），2018年5月全部投资完毕，覆盖制造、设计、封测、设备材料等领域头部企业。2019年设立的二期基金募资2041.5亿元，重点投资半导体设备和材料领域。

根据华创证券研报，截至2021年1月，大基金一期以367亿元投资的20家上市公司，市值总计959亿元，回报率高达262％。但也有案例表明，大基金为追求回报率，曾参与配售已有20年历史的成熟企业股份，而非投资关键技术环节。有投资人士认为，大基金若一味追求回报，既违背设立初衷，也可能带偏行业投资风气。

芯片业反腐风暴升级后，关于大基金的负面传闻随之增加。有业内人士透露，为获得高回报，大基金部分款项并未投入芯片行业，而是投资其他行业。另有消息称，大基金初期投资的一些半导体工厂，在建设时将建厂成本夸大10倍，项目也存在诸多疑点。

武汉光谷自贸研究院院长陈波受访时分析，除了过度追求投资回报，大基金还可能存在其他政府产业投资基金的通病：由于获取政府资金的成本过低，让投资者有低额买入、高价卖出的套利空间。“以做账掩饰没有把专项资金投入到专项用途的问题，通过其他行业项目获取高回报率。这套操作也为利益输送提供土壤。”

顾文军指出，大基金在2014年设立之时，半导体行业因周期长、风险高而不被投资人看好；大基金共撬动社会资本和地方政府向行业投资超过5000亿元，也助业内企业解决早期发展和收购等资金难题，为促进半导体行业快速发展起到重要带动作用。

但2019年后，美国对中芯国际和华为的打压，令中国芯片企业面对供应链阻断危机；科创板的设立让更多社会资本涌向半导体行业，资金短缺不再是行业发展瓶颈；与此同时，国内半导体产业也日趋分散。

顾文军认为，随着国际形势、资本市场、产业构成发生变化，大基金也应该及时调整投资策略。例如，将投资转向强化供应链安全、降低产业供应链风险为主；将短平快项目交给市场基金投资，专注啃市场化解决不了的“硬骨头”，并重点扶持关键环节龙头企业。

“这次反腐风暴让更多人关注大基金，也为它提供动态调整定位和使命的契机。面对日益激烈的全球半导体竞争和美国的持续打压，一支与时俱进的大基金，更有助于中国半导体行业突出重围。”

（记者是《联合早报》上海特派员）