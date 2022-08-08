苏贞昌吁中国大陆政府 不要仗势扬威妨害地区和平

（台北综合讯）解放军在台湾本岛周边海空域演训星期天（8月7日）中午结束，台湾行政院长苏贞昌当天呼吁中国大陆政府，不要仗着自己军事力量，到处秀肌肉，妨害地区和平。

综合中央社、《自由时报》报道，苏贞昌星期天南下高雄参加楠梓产业园区动土典礼，对于大陆近期的军事演习，还有无人机飞越台湾管治的外岛，他受访时说：“中国（大陆）蛮横用军事行动，扰乱地区的和平稳定，受害的不是只有台湾，连周边的国家都大声抗议，美国等爱好自由民主的国家都大力谴责。”

苏贞昌呼吁对岸，不要仗着自己军事力量，到处秀肌肉，妨害地区和平。并表示台军在总统蔡英文领导下，掌握所有资料，做最好防御。“相信国人同胞对于这种仗势在我们门口耀武扬威的作为，都不以为然，请全国同胞一起团结努力。”

另据台湾军事新闻社报道，台湾国防部星期天表示，当天上午持续侦察到多批解放军的军机、军舰及无人机在台海周边活动，进行海空联合演习，模拟对台湾本岛及台军海上舰船实施攻击，期间也运用无人机侵扰台湾控制外岛地区。

中国大陆蛮横用军事行动，扰乱地区的和平稳定，受害的不是只有台湾，连周边的国家都大声抗议。 ——苏贞昌

台湾国防部强调，台军运用联合情监侦（指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦察）系统严密监控敌情状况，并派遣机舰适切应对处置。

台湾持续严密监控 东部外海空运动态

台湾海军司司令部也表示，海军海锋大队官兵24小时加强戒备，以岸置“雄风”二型反舰导弹待命追瞄，严密监控台海周边状况及军事动态。

台湾交通部在官方网站公布，中国大陆在六个军事演训区的飞航公告，在星期天（8月7日）中午12时失效，相关航班及船舶可逐步恢复航行。但位于台湾东部外海的另一个演训区，因公告要到星期一早上10时才失效，交通部会持续严密监控该区的海空运动态，交通部民航局、航港局持续引导民航机及船舶避让临时危险区，以维护海空运航行安全。