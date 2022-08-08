台军事专家： 解放军按“大型岛屿联合进攻作战”计划军演

（台北讯）台湾军事专家指出，解放军过去四天围绕台湾本岛周边海空域进行大规模军事演习，明显是照既有的“大型岛屿联合进攻作战”攻台计划，从各阶段挑选若干科目进行实兵演习。

《联合报》星期天（8月7日）报道，中华战略前瞻协会研究员揭仲指出，解放军第一阶段（8月4日）主要演练“联合火力突击作战”，当天下午由东部战区抽调火箭军朝台湾周边海上目标区发射弹道导弹，模拟战时对台湾本岛的北部、南部、中部甚至东部的选定目标，实施远距精准打击；大陆战机和军舰除了演练抢占海空战术位置外，也模拟在每波弹道导弹的火力打击结束后，发射远距精准弹药，持续对台军目标发动攻击，以增加“联合火力突击作战”效果。

第二阶段（8月5日至6日）实施“联合封锁作战”，以军机和军舰模拟切断台湾本岛对外海空交通，来拘束、限制台军海空军兵力的调动，然后再捕捉歼灭，目的是夺取台湾周边、包括东面西太平洋的海空优势。

第三阶段（8月6日至7日）模拟“联合登岛作战”的部分过程，场景想定是大陆海空军掩护搭载登陆部队的船团、运输机群与直升机群，朝台湾本岛各目标区前进，过程中除了要击破台湾海空军的拦截，也要以火力攻击台湾本岛陆地的守军与防御阵地，以支持登岛作战。

揭仲说，受限于动员规模与区域情势，对台作战中的若干场景，可能会以电脑兵棋推演或指挥所参谋演习的方式实施，例如大规模的人力物力动员与运输、网络资讯电子作战与应付外军介入等场景；另有8月3日夜间对台湾国防部官网的干扰，与8月5日下午东部战区模拟对海空作战所产生之伤患的“大批伤员救治后送演练”。同时，为了演习部队调派、评估表现与扩大演习的威吓效应，解放军也将原本实战中应环环相扣的各个阶段，刻意拆成四天实施。

至于这几天频繁出现在金门与东引等外离岛之解放军无人机，可能是模拟对这些外离岛发动攻击前的战术侦察作业，假想场景是当登陆部队准备朝台湾本岛前进时，先派遣部队拿下或重创这些外离岛的台湾守军，以免对解放军登陆船团造成危害。