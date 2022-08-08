于泽远：两岸关系再也回不到过去

过去一周，美国众议长佩洛西访问台湾引发的中国大陆与美国、台湾之间的博弈可谓惊心动魄。台海两岸关系的平衡与默契已被打破，再也回不到过去。

围绕佩洛西访台，中美之间进行了几个月的政治角力。7月28日，中美元首通话，外界一度对佩洛西能否访台产生怀疑。但佩洛西一行仍于8月2日深夜抵达台湾，中国大陆舆论陷入一片悲愤，并对官方未能阻止佩洛西访台强烈不满。

佩洛西落地台湾后，中国外交部、国防部、全国人大、全国政协、中央台办一起发声表达严厉谴责。大陆解放军当晚宣布开始在台湾周边开展一系列联合军事行动。佩洛西离开台湾后，解放军于8月4日12时至7日12时又围绕台湾，在多个海域和空域进行规模空前的军事演训行动。

整体上看，中国这次对佩洛西访台做足了反制准备。反制分别针对美国和台湾，对美主要是政治反制，对台则是军事和经济反制。

中国没有阻碍佩洛西专机抵达和离开台湾。某些网络大V提出用军机伴飞、阻止甚至击落佩洛西专机，其实是一种战争行为；中国官方如果这么做，不仅在道义上站不住脚，也等于对美宣战，决策者当然不会如此轻率。

但佩洛西毕竟是美国第三号政治人物，如果中国像过去对美国议员和政客访台那样，仅在口头上予以强烈谴责，既不能平息国内民众的怒火，也难以阻吓美台之间继续进行重要官员互访。因此，中国的反制必须“坚决有力”，否则官方信用将极大受损。

中国对美政治反制分为两个层面：一是对佩洛西本人及其直系亲属实施制裁。这是中国首次对美国现任众议长级别的官员采取制裁措施，尽管可能对佩洛西本人影响不大，但也在中美关系中开创了一个具有象征意义的先例；二是中方宣布取消安排中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤、取消中美海上军事安全磋商机制会议、暂停中美非法移民遣返合作、暂停中美刑事司法协助合作、暂停中美打击跨国犯罪合作、暂停中美禁毒合作，以及暂停中美气候变化商谈。

中国对美国采取的“三取消五暂停”的反制措施可谓空前强硬，基本上中断了中美之间的官方交流渠道，尤其是军事交流渠道，增大了中美爆发军事摩擦的风险。但中方的反制其实是以攻为守，目的不是要与美国完全脱钩，而是希望守住“一个中国”底线，阻止美国继续掏空一中政策。

在目前情势下，中美双方和国际社会都不愿看到中美关系完全破裂。预计在佩洛西访台风波平息之后，中美双方会寻找时机重启对话，不致让中美关系长期处于动荡之中。

两岸关系才是这次佩洛西访台的最大受害者。几天来，大陆解放军出动歼-20隐身战机、055型万吨驱逐舰等先进武器，在台岛北部、西南、东南海空域进行联合海空演训，在台湾海峡进行远程火力实弹射击，在台岛东部海域组织常规导弹火力试射，导弹首次穿越台湾上空，战机和军舰越过台海中线，甚至进入台湾领海，彻底打破了几十年来两岸之间的军事行动默契。

按照解放军少将孟祥青的解读，解放军这次演训实现了几个“前所未有”，包括迫近台岛，合围台岛，慑阻外部势力的干预。解放军划设的六大区域把台岛紧紧围在中间，既可以对台岛进行联合封控，也可以对“台独”势力实施打击。

通过几天的演训，解放军展示了全面封锁台湾的能力，确立台海新的军事格局。近些年来，台湾方面一直在以“切香肠”的方式推进“台独”，而大陆除了谴责和警告，一直缺乏有效手段阻止“台独”趋势。但这次借佩洛西访台，大陆终于使出军事封锁这个硬招，向世界展示了其不惜动武解决台湾问题的决心和实力。

对于解放军大规模演训，美国和台湾除了口头反对，并未采取有力动作进行反击。可以预见，如果美国和台湾今后在发展官方关系、推进实质“台独”方向上继续挑战中国大陆的一中原则，大陆方面还将举行类似军事演训，也就是以渐进式“武统”应对渐进式“台独”，台海爆发军事冲突的风险将继续增大。

同时，大陆还对台湾打出经济制裁牌，宣布对台湾输往大陆的柑橘类水果和冰鲜白带鱼等产品采取暂停输入措施，暂停天然砂对台出口。台湾对大陆贸易顺差超过1700亿美元，如有必要，大陆还可扩大对台经济制裁范围。

佩洛西访台事件引发中国大陆与美国、台湾的博弈将会慢慢淡去，但两岸关系和台海局势已发生了深刻变化，大陆有可能从此对台采取“以武促统”或“以武逼统”的新战略。

对亚太地区和国际社会来说，台海局势动荡不符合任何一方的利益。如何消除战争风险，维护台海和平，需要美国、台湾和中国大陆拿出更多智慧来破解危局。