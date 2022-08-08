全省开展核酸检测 海南疫情升温另三市进入“静态管理”

海南省冠病疫情防控工作指挥部星期天（7日）召开新闻发布会，通报自8月1日起本轮疫情省内累计报告1140名阳性感染者，分别为827起确诊病例和313起无症状感染，其中疫情重灾区三亚分别累计689起和282起。

（三亚／北京综合讯）中国海南省近日冠病疫情反弹升温，一周内报告千余起阳性病例，除大量游客滞留的三亚市外，另有三个市宣布进入“静态管理”，全省开展核酸检测。官方要求，保持战时状态，打赢疫情防控仗。

综合海南日报、中国央视新闻与澎湃新闻报道，中共海南省委书记沈晓明星期六（8月6日）召开省委应对疫情工作领导小组专题会议，强调要坚持以快制快应对疫情，各个专门工作班子要处理好与三亚的关系，做到统筹兼顾、应帮尽帮，同时严格管控人员外流，确保不外溢一人。

海南省星期六新增297起冠病本土确诊病例及186名本土无症状感染者，其中三亚通报240起新增确诊个案和173起无症状感染。

海南省冠病疫情防控工作指挥部星期天（7日）召开新闻发布会，通报自8月1日起本轮疫情省内累计报告1140名阳性感染者，分别为827起确诊病例和313起无症状感染，其中疫情重灾区三亚分别累计689起和282起。

发布会上还宣布，海南省将从星期天起启动全省全员核酸检测。

为了控制疫情，三亚市星期六起实行临时性全域静态管理，限制人员流动，暂停城市公共交通；三亚凤凰国际机场星期天所有进出港航班也已取消。

同样有确诊病例通报的万宁市、琼海市与儋州市也从星期天起施行静态管理。

作为旅游热点城市的三亚此前两个月接待了上百万游客，但受疫情影响旅游旺季被迫中断，目前估计有8万多名游客滞留。游客需在完成七天风险排查后，经评估方可离岛。

为缓解滞留旅客困境，三亚市政府宣布酒店将为滞留游客提供半价优惠续住服务，但随后有游客反映，酒店是按照门市价格收取续住费用，有部分甚至高出游客原本的预订价。

三亚市旅游和文化广电体育工作人员星期六说，新闻发布会上提出的优惠应是在游客原预订价格的基础上进行打折，而不是按照门市价格。

放宽国际航班熔断标准

另一方面，中国民航局于星期天起对国际航班熔断措施进行了优化调整，放宽熔断标准并减短停运周期。

据中国民航局官网星期天发布的通告，调整后，对确诊旅客达到五名的入境航班，当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数4%时，暂停运行一周；当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数8%时，暂停运行两周。

此前，确诊旅客人数达到五名的，可选择暂停航班运行两周，或以不高于40%的客座率运行四周；确诊人数达到10名的航班则需暂停运行四周。

据《21世纪经济报道》报道，中国民航专家林智杰认为，民航局放松航班熔断机制的力度很大，对国际航班恢复的作用会比较明显。