解放军台海黄海渤海新一轮同步演习 分析：警告日本意味浓

解放军东部战区8日上午临时发布消息称，将继续在台湾本岛周边海空域进行“实战化联合演训”。台湾国防部证实，大陆的联合军事行动仍在持续，但大陆军舰未进入台湾岸外附近12海里。

中国大陆在历时72小时的“锁台”军演后，中国人民解放军星期一（8月8日）宣布继续在台海周边海空域进行实战化联合演训，在渤海的军事任务和黄海的实弹射击也同步进行；新一轮军演几乎涵盖大陆沿岸从南到北的海域。

有分析认为，此次渤海和黄海的同步演习对日本的警告意味甚浓，受访学者提醒，台海局势正面对螺旋式升级的风险。

美国众议院议长佩洛西旋风访台，掀起的台海危机延烧将近一周。解放军结束4日至7日的“重要军事演训行动”后，原本并未发布演训延长公告；但解放军东部战区8日上午通过微信公众号临时发布消息称，将继续在台湾本岛周边海空域进行“实战化联合演训”，重点组织联合反潜和对海突击行动。

台湾国防部8日下午证实，中国大陆的联合军事行动仍在持续中，但大陆军舰未进入台湾岸外附近12海里（约22公里）、被台湾视为“领海”的海域。

台湾国防部称，大陆海军4日以来每天在台湾视为毗连区的24海里外，保持13艘作战舰、情搜船等；大陆空军则在北部、西部、西南、东部等，每天派遣歼-11、歼-16等战机，以及空警500等系列机种补给机，对台海实施多机舰、多机种威慑。

广东海事局8日也发布航行警告，宣布将在8日至9日每天早上8时至傍晚6时，在南中国海湛江南三岛东部海域进行射击训练，其间船只禁止驶入。

学者：若军演涉及制空制海目标明显指向日本

大连海事局6日已宣布8日起，在渤海部分海域执行为期一个月的“军事任务”；连云港海事局5日也发布航行警告，宣布6日至15日，在黄海南部部分海域进行实弹射击。

有分析认为，解放军此次在接近日本的黄海和渤海展开军演，显示大陆正在就台湾问题向日本发出警告信号。

日本是美国以外、对台海局势发声最积极的国家，日本官方过去一周来至少在讲话和联合声明中四次谴责解放军的台海军事行动；中国外交部则在4日临时宣布取消中日外长在金边的会晤，并抨击日本“没有任何资格就涉台问题说三道四”。

台湾高等政策研究协会理事长丁树范教授接受《联合早报》访问时说，大陆可能想通过此次在渤海和黄海的军演，对日本近期针对台海问题的发声表示抗议。解放军并未发布在渤海和黄海具体的军演项目，丁树范指出，若军演项目涉及制空制海，那目标就明显是针对日本。

有消息称，美国一周来在冲绳以南和印太地区加强了军事部署。中国外交学院战略与和平研究中心主任苏浩指出，美国的军事部署将增加台海的紧张局势，若美国盟友参与向中国施压，台海局势螺旋式上升的风险将进一步加剧。

中国大陆军事评论员宋忠平则解读，一旦中美爆发军事冲突，不仅仅是台海，也会在东海、黄海、南中国海上演；解放军会立足于做最坏打算，即对抗不是局部而是全面的，因此进行全域演练。

除台海未公布军演项目 或为降低东南亚等国不安

值得注意的是，相较于台海周围的“实战化联合演训”，解放军并未公布在渤海、黄海和南中国海具体的军演项目，仅以“军事任务”“实弹射击”和“射击训练”形容这三个地区的军事活动。

丁树范认为，大陆针对台湾的军事行动可能使包括东南亚在内的周边国家想起1995年至1996年的台海危机，因此对南中国海、渤海和黄海军演内容的模糊表述和相对低调的宣传，可能是为了降低周边国家的不安。