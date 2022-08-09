外地人抵港酒店隔离期减为三天 国泰促全面放宽以保航空枢纽地位

（香港综合讯）香港特区政府进一步放宽对海外入境人士的检疫要求，从本星期五（8月12日）开始，海外及台湾人士抵港后，现行的七天酒店隔离检疫期将缩短为三天，随后进行四天的家居医学监察。国泰航空公司希望港府尽快规划全面取消冠病防疫限制，以维护香港的国际航空枢纽地位。

综合香港政府新闻公报、香港电台与香港01报道，特区行政长官李家超星期一（8日）宣布上述调整。根据最新的“3+4”检疫方案，海外抵港人士入住检疫酒店的次日为抵港第一天，在完成三晚酒店检疫并取得核酸及快测阴性结果后，可陆续获安排离开酒店，返回符合居家医学监测的地点进行监测。

四天居家监测期间

不准到餐厅酒吧健身房等

四天居家医学监测期间，抵港人士可外出搭乘公众交通工具、进入商场，但不能进入餐厅、健身房、酒吧、美容院等须主动出示“疫苗通行证”的场所，也不能参与不带口罩的活动。

为减低入境人士给社区带来的感染风险，同时配合港府实施“红黄码”制度，检测阳性的抵港人士，其“安心出行”应用中将呈现“红码”，检测阴性为“黄码”，完成隔离检疫后再转为正常的“蓝码”。

李家超强调，新政策并非躺平，港府的整体防疫政策是“不躺平”，要控制确诊数字，以科学精准方式识别不同风险人士，减少管控人数和范围，容许更多人参与更多日常活动。

他指出，要平衡风险和经济动力，“3+4”方案是在风险可控的情况下，维护民生活动及香港竞争力，尽量让社会有最大的经济发展动力，让市民恢复正常的民生活动。

多名香港商界人士对最新调整表示欢迎。香港行政会议成员、商界立法会议员林健锋认为，此举有助香港早日恢复国际联系及旅游业复苏，预期访港人数将显著增加。

香港总商会称，这是朝正确方向迈出的积极一步，期望免检疫旅游能在实际可行情况下及早恢复。

旅游界人士认为，预计访港与外游人数都会明显增加。香港旅游发展局主席彭耀佳则称，旅发局已做好部署，待通关后马上迎接更多旅客。

澳门珠海通关

限每人每天往返各一次

香港近期已多次放宽海外入境人士的检疫要求，今年4月取消了个别地区“禁飞令”，7月上旬又取消了个别地区航班的“熔断机制”。香港11月将举行大型金融峰会与国际七人橄榄球赛，为维护国际金融中心的地位，11月也被视为香港向国际开放的“死线”。

澳门星期天（8月7日）接获珠海通报一例近日往返澳珠两地的核酸阳性病例后，在7日和8日连续两天开展全民快速抗原检测，同时针对该确诊人员在澳门工作过的区域，重点开展核酸检测。

澳门与珠海的口岸通关也出现调整。自星期二（8月9日）开始，除指定人员之外，每人每天只可往返珠澳一次，为期一个月，直至9月8日结束。

新政策并非躺平，港府的整体防疫政策是“不躺平”，要控制确诊数字，以科学精准方式识别不同风险人士，减少管控人数和范围，容许更多人参与更多日常活动。

——香港特首李家超