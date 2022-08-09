龚正称要持续优化防控机制和巩固成果 上海冠病防疫措施短期内或不会放宽

上海市长龚正说，接下来要通过持续优化检测、应急、管控等五个机制，更高效地统筹好疫情防控和经济社会发展，“该管的坚决管住，该保的坚决保住”。

上海市长龚正在全市冠病疫情风险区“清零”之际强调，中国特色社会主义制度是打赢“大上海保卫战”的根本优势，并指接下来将持续优化防控机制，“切实巩固好来之不易的疫情防控成果”，预示上海防疫措施短期内不会放宽。

龚正星期一（8月8日）在“中国这十年”主题新闻发布会上回答媒体提问时说，3月份以来的这场抗疫斗争中，最大启迪就是“三个根本”：以中共总书记习近平为核心的党中央坚强领导，是抵御一切风险挑战的根本保证；中国特色社会主义制度是战胜一切艰难险阻的根本优势；人民群众是走向一切胜利的根本力量。

龚正也赞扬上海市民克服长期封控带来的困难和压力，积极配合各项防控措施，“顾全大局，严格自律”。“这场大战，最应当感谢的是2500万上海市民。”

上海在连续一周无社会面新增病例后，上星期天（8月7日）全市实现疫情风险区“清零”，近半年来首次进入常态化防控阶段。不过，官方仍要求民众在进入公共场所和搭乘公共交通工具时，必须持有72小时内核酸检测阴性证明或24小时内核酸采样证明，每周至少进行一次核酸检测。

海南省一周累计1507病例

龚正说，接下来上海要通过持续优化检测、应急、管控等五个机制，更高效地统筹好疫情防控和经济社会发展，“该管的坚决管住，该保的坚决保住”。例如完善以核酸筛查、“场所码”和“数字哨兵”为主的早发现机制，提高监测预警灵敏性；完善以定点医院、方舱医院、隔离用房、核酸检测点等为主的资源储备机制，提升资源储备能力和水平。

随着冠病变异毒株传播力增强，上海封城的经历正在中国其他地区上演。海南省一周来累计报告1507例感染者，其中1461例来自旅游胜地三亚，目前全省共有四个城市封城。

官方在星期一的发布会上研判，目前新增感染者数仍处高位，预计疫情波及范围会进一步扩大。

西藏阿里地区上星期天也在常规核酸检测中，发现四名外来游客感染冠病，打破当地此前连续920天无新增感染者的纪录。四名游客的来源地日喀则市星期一起实行三天静默管理，展开全员核酸检测。

经济师普遍认为 今年无望实现经济目标

今年来吉林、上海和北京等多地相继封控，拖累中国经济同比增速在第二季降至两年来最低的0.4％。这组在中共二十大召开前夕出炉的数据，令经济师普遍认为中国今年无望实现经济发展目标。

不过，中国官媒新华社在星期一刊发的长文称，以习近平为核心的党中央“最大程度保护人民生命健康，也最大程度稳住了经济社会发展基本盘”。

这篇题为《“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”——习近平总书记引领高效统筹疫情防控和经济社会发展述评》的文章指出，3月以来，中国经受了自武汉保卫战以来最严峻的疫情防控考验，习近平“亲自指挥、亲自部署，团结带领亿万人民打好统筹疫情防控和经济社会发展之战”。