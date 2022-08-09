台国防部：不求战不避战 台军沉着应对大陆实弹演习

（台北综合讯）解放军星期一（8月8日）宣布，继续对台湾本岛周边海空域进行实战化联合演训；台湾国防部同一天证实，中国大陆对台联合军事行动仍在持续。

美国众议院议长佩洛西8月2日抵台访问后，中国大陆宣布从8月4日中午12时至7日中午12时在台湾本岛周边六个海空域进行军事演训，并组织实弹射击。

在预定演习结束后，解放军东部战区星期一在官微发文称，东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

据台湾军事新闻社消息，台湾国防部发言人孙立方星期一在线上记者会上称，大陆综合运用弹道导弹试射、海空联合演习、网络攻击、认知作战及无人机侵扰，意图威慑台湾民心士气，台湾军方备战不求战、应战不避战，沉着冷静应对。

国防部情报参谋次长室次长颜有贤中将说，大陆8月2日划设六个禁航区后，隔天新增第七处禁航区，直至星期一上午为止。大陆军方并在4日下午自浙江南部、福建东北、江西南部与平潭岛发射“东风”弹道导弹及火箭弹，大陆机舰当天也持续在台湾海空域实施联合军事行动。

国防部没回应大陆军舰

是否进入台24海里海域

国防部没有正面回应大陆军舰是否进入台湾岸外24海里海域，但称大陆军舰并没有进入岸外12海里水域；又指大陆发射弹道导弹时，台湾军方在第一时间掌握并研判轨迹与落弹点，并立即完成拦截导弹准备。当掌握导弹落点后，判明对台湾本岛无影响，所以没有发出防空警报。

国防部也表示，截至星期一下午5时，台军侦察到大陆军机共39架次（其中逾越海峡中线及其延伸线进入西南空域有21架次）、大陆军舰13艘次，持续在台海周边活动，进行联合海空行动。台军运用联合情监侦系统严密监控，除广播示警并以空中侦察巡逻兵力、海军舰艇，以及岸置导弹适切应对处置。

台湾交通部长王国材星期一说，有关报道中国大陆海事局发布的船舶航行通告，针对航行于黄海南部及渤海湾的海域船舶提出告警，初步研判该等海域不在台北飞航情报区内，不影响台湾国际飞航航路，但已要求航港局提醒台籍航商（阳明、长荣、万海）密切注意避免航行至该等海域，以维护船舶航行安全。

在空运部分，受临时危险区影响台湾国际航路，致进出及过境台湾航班皆须绕道及避让；海运方面，主要受影响者为基隆港、台北港及高雄港，进出港船舶须订航行计划，以免进入临时危险区。

台湾交通部说，统计显示，8月7日台湾的国际航班起飞、降落及过境班机数量，以及七处国际商港进出港船舶艘次，与过去三天的差异不大。

民调：台六成民众不担心

佩洛西到访会引发两岸冲突

对于两岸军事紧张情势，台湾中华民意研究协会星期一公布最新民调显示，60.1%台湾民众不担心佩洛西到访会令两岸爆发进一步的军事冲突，34.0%表明担心。

另外，64.4%的受访民众认为台湾无法靠自身力量阻止大陆占领台湾，仅22.4%民众有信心；48.5%民众认为如果大陆攻打台湾，美国会出兵，37.4%民众则认为不会。

两岸紧张局势下，网络盛传蔡英文政府预计从台北故宫的70万件国宝中，挑选9万件最昂贵的文物转移至美国、日本以保护文物。对此，台北故宫星期天（8月7日）在面簿上辟谣，称“绝无此事”。