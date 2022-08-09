针对佩洛西访台 大陆称反制措施合理适度 促美放弃以台制华

（北京综合讯）针对美国众议院议长佩洛西访问台湾，中国大陆政府强调所采取的反制措施合理、适度，并敦促美国放弃“以台制华”。

据微信公号“国防部发布”星期一（8月8日）的消息，中国国防部新闻发言人吴谦回答记者提问时强调，目前台海形势紧张局面，完全是美方主动挑衅、一手制造的，美方必须为此承担全部责任和严重后果。

吴谦说，中方曾就中美两国两军关系、台湾问题等表明严正立场，特别是针对佩洛西访台多次严正交涉，“美方却说一套、做一套，纵容支持佩窜访，蓄意制造台海紧张局势”。

王毅批评美三方面犯错

吴谦指出，中国宣布八项反制措施是“对美台挑衅的必要警示，对国家主权和安全的正当捍卫，完全合理、恰当适度”。他敦促美国切实尊重中国的核心利益和重大关切，放弃“以台制华”的幻想，不要在错误的道路上越走越远。

另据中国外交部官网星期天（7日）发布的消息，中国国务委员兼外长王毅当天在孟加拉访问时，再度就佩洛西访台批评美国“犯了三方面错误”，即粗暴干涉中国内政、纵容支

持台独势力，以及蓄意破坏台海和平。

王毅指出，美国众议长公开为谋求独立的民进党撑腰打气，是“与分裂势力为伍，与中国人民为敌”。

他还指出，美国惯于先制造问题，再利用问题实现自身战略图谋。“有迹象表明美国在佩洛西访台问题上正故伎重演，借机加大地区军事部署，值得各方高度警惕和坚决抵制。”他强调，中方的坚定立场和采取的举措正当、合理、依法、必要、公开、适度，旨在维护中国的主权和领土完整，遏阻美国“以台制华”的图谋，粉碎台湾当局“倚美谋独”的幻想。

中国外交部上星期五（5日）公布的八项反制措施，包括取消安排中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤、取消中美海上军事安全磋商机制会议，并暂停两国在非法移民遣返、刑事司法协助、打击跨国犯罪、禁毒，以及气候变化商谈领域的合作；同时也对佩洛西及其直系亲属采取制裁措施。

拜登不认为大陆会有更多行动

据路透社报道，美国总统拜登星期一在特拉华州回应媒体询问时，首次针对佩洛西访台事件发表看法。他表示，相信中国大陆在进行一系列军事演习后，不会进一步升级与台湾的紧张关系。“我并不担心，但我对他们竭尽所能地采取行动感到关切。” 拜登说：“不过，我不认为他们还会采取更多行动。”

拜登拒绝将美中关系骤然紧张，归咎于众议院议长佩洛西的台湾之行。当被问到佩洛西此行是否是错误时，他说：“那是她的决定。”