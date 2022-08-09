针对佩洛西访台 大陆称反制措施合理适度 促美放弃以台制华

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2022年8月9日 5:00 AM

北京一名男子星期一在阅报亭，聚精会神地阅读有关解放军近日在台湾本岛周边海空域演训的新闻报道。（路透社）
北京一名男子星期一在阅报亭，聚精会神地阅读有关解放军近日在台湾本岛周边海空域演训的新闻报道。（路透社）

字体大小:

（北京综合讯）针对美国众议院议长佩洛西访问台湾，中国大陆政府强调所采取的反制措施合理、适度，并敦促美国放弃“以台制华”。

据微信公号“国防部发布”星期一（8月8日）的消息，中国国防部新闻发言人吴谦回答记者提问时强调，目前台海形势紧张局面，完全是美方主动挑衅、一手制造的，美方必须为此承担全部责任和严重后果。

吴谦说，中方曾就中美两国两军关系、台湾问题等表明严正立场，特别是针对佩洛西访台多次严正交涉，“美方却说一套、做一套，纵容支持佩窜访，蓄意制造台海紧张局势”。

王毅批评美三方面犯错

吴谦指出，中国宣布八项反制措施是“对美台挑衅的必要警示，对国家主权和安全的正当捍卫，完全合理、恰当适度”。他敦促美国切实尊重中国的核心利益和重大关切，放弃“以台制华”的幻想，不要在错误的道路上越走越远。

另据中国外交部官网星期天（7日）发布的消息，中国国务委员兼外长王毅当天在孟加拉访问时，再度就佩洛西访台批评美国“犯了三方面错误”，即粗暴干涉中国内政、纵容支

持台独势力，以及蓄意破坏台海和平。

王毅指出，美国众议长公开为谋求独立的民进党撑腰打气，是“与分裂势力为伍，与中国人民为敌”。

他还指出，美国惯于先制造问题，再利用问题实现自身战略图谋。“有迹象表明美国在佩洛西访台问题上正故伎重演，借机加大地区军事部署，值得各方高度警惕和坚决抵制。”他强调，中方的坚定立场和采取的举措正当、合理、依法、必要、公开、适度，旨在维护中国的主权和领土完整，遏阻美国“以台制华”的图谋，粉碎台湾当局“倚美谋独”的幻想。

中国外交部上星期五（5日）公布的八项反制措施，包括取消安排中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤、取消中美海上军事安全磋商机制会议，并暂停两国在非法移民遣返、刑事司法协助、打击跨国犯罪、禁毒，以及气候变化商谈领域的合作；同时也对佩洛西及其直系亲属采取制裁措施。

拜登不认为大陆会有更多行动

据路透社报道，美国总统拜登星期一在特拉华州回应媒体询问时，首次针对佩洛西访台事件发表看法。他表示，相信中国大陆在进行一系列军事演习后，不会进一步升级与台湾的紧张关系。“我并不担心，但我对他们竭尽所能地采取行动感到关切。” 拜登说：“不过，我不认为他们还会采取更多行动。”

拜登拒绝将美中关系骤然紧张，归咎于众议院议长佩洛西的台湾之行。当被问到佩洛西此行是否是错误时，他说：“那是她的决定。”

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

8.5-11
早报全站免费
8.5-11 早报全站免费