华春莹“山东饺子馆”贴文引发中美舆论战

（北京／台北综合讯）台海的紧张局势引发舆论战。中国外交部发言人华春莹在推特发文称，台湾有38家山东饺子馆、67家山西面馆，以此宣示“台湾一直都是中国的一部分”。美国国务院前发言人奥塔格斯反呛，中国有超过8500家肯德基，“中国一直都是肯塔基州的一部分”。

美国众议院议长佩罗西上周访问台湾引发北京强烈不满，除了对台湾发动军演，也发起舆论战和图资战。

综合法新社和联合新闻网报道，中国官媒《环球时报》与科技业者合作，在本月7日推出“一起共建台湾省实景地图”活动，邀请中国大陆民众上传台湾各地照片进行实景共建。

在搜寻过程中，许多大陆网民意外发现台湾的路名和店家与大陆地名有关。

华春莹也于星期天（7日）晚上在推特图文并茂以英文发贴文称：“百度地图显示，台北有38家山东饺子馆、67家山西面馆、味蕾不会骗人，台湾一直是中国的一部分，失散多年的孩子终将回家。”

这个贴文迅速引发网络热议，台湾媒体纷纷以“逻辑荒谬”为标题报道相关新闻。

在美国前总统特朗普执政时期担任国务院发言人的奥塔格斯（Morgan Ortagus）采用华春莹的贴文句型，以美国快餐店肯德基为例调侃：“在中国有超过8500家肯德基快餐店。味蕾不会骗人。中国始终是肯塔基州的一部分，失散多年的孩子终会回家。”

在新浪微博上，有中国大陆网民也认为华春莹引用美食的例子不恰当，“可是我们也有好多家星巴克和肯德基，还有好多家日式拉面啊”。但有人点赞说：“华姐这个角度真的很好、很妙、很浪漫又无力反驳。”