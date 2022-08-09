戴庆成：港府新班子满月盘点

港澳突搜

由特首李家超领导的香港第六届特区政府管治班子，上任至今不知不觉地已经有一个余月。香港经过2019年社会运动和逾两年疫情的折腾后，社会问题可以说是千疮百孔，亟待当局大刀阔斧理顺和改革。特区政府一众官员过去一个月的施政也备受外界关注。

香港《文汇报》在8月1日即港府新班子上场满月当天就洋洋洒洒发表了近六千字的整版报道，梳理李家超政府这一个月来施政的六大特点，包括：主要官员会第一时间主动介入大型突发事件、注重顶层设计统筹、频繁“落区”展现人文关怀等。文章在总结时引述一些政界人士称赞，新一届政府过去一个月的表现充分体现了“民有所呼，我有所应”的为民情怀。

香港《文汇报》一向被视为北京在香港的喉舌，有关评论恐怕有点过誉。但从最近一个月的观察所见，本届特区政府施政的确展现出一些自己的风格，尤其是在处理社会突发事件及热点议题上，明显比上一届政府更加雷厉风行。

譬如，近来香港录得多起疟疾输入个案，环境及生态局局长谢展寰在刚刚过去的周日就到玛嘉烈医院附近山坡视察食环署的防治蚊患措施。他说，传播疟疾的疟蚊在香港并不常见，但疟疾是严重的传染病，绝不能掉以轻心，食环署会加强防治蚊患的工作。

上个月底，香港人气男团Mirror的演唱会发生意外，港府事后也反应快速，即日叫停演唱会，同时成立小组彻查事故，并会提出建议，以防止同类事件再度发生。

一直以来，香港高官不时被市民讽刺只会坐在空调房间开会，不知民间疾苦。李家超和问责官员频频落区，以及即时跟进处理市民关心的议题，获得不少港人的认可。上星期Mirror演唱会事件在香港社会炒作得热腾腾之际，我刚好和一名民主派支持者朋友吃饭。朋友虽然不喜欢港府，也松口承认当局在事件中的反应快。

新一届港府这种施政作风很大程度上和李家超出身警察有关。纪律部队出身的人，往往更加注重危机应变，希望将“火头”扑灭于萌芽状态。在李家超的要求下，港府各部门在面对突发事件时也比以前更加快速跟进并及时处理。

但话说回来，李家超和他的团队这一个月马不停蹄的工作，致力打造一个务实的政府形象的同时，似乎没有相应地展现出政策的“成效”，甚至还出现恶化迹象，例如香港每天本地感染个案已由本月初约2000起上升一倍至近日的逾4000起，显示本地疫情正持续恶化。

更甚地是，李家超一直强调重视团队精神，可政府内部的磨合似乎也不太顺畅。据悉，李家超原定上星期五（8月5日）召开记者会，宣布缩短从海外或台湾抵港人士在检疫酒店的隔离天数，但记者会却临时取消，改在昨天（8月8日）才举行。这也令李家超与医务卫生局局长卢宠茂过去一个月来在某些议题上不咬弦的传言甚嚣尘上。

又如，房屋问题一向是香港社会问题中的重中之重，置业成为许多基层市民的迫切愿望，连建制派的议政团体“帮港出声”上个月也忍不住主推“全民讨论解决土地房屋问题”，希望协助特区政府掌握民意以解决房屋问题。但令人惊讶的是，港府内部对如何解决日益严峻的住房问题却出现了分歧。

早些时候，身为港府第三把手的财政司司长陈茂波提出“不排除发展郊野公园陲地带兴建房屋”后，很快就被李家超“打脸”，表明现阶段只会考虑开放绿化地带的土地。

平心而论，香港新一届政府上任才一个多月，要求它立刻为社会带来重大转变或者见到施政成效，难免有点苛求。但这不等于当局就有借口可以继续拖拉。尤其是各个部门的问责官员之间，实在没有理由不紧密协调。

日前和一位在香港工作的外国外交官员吃饭。他原先是在本国的新闻部门工作，为高官管理社交网络平台。据他观察，李家超出身于警队，一向予人冷酷的感觉。可上台后却突然来个一百八十度形象改变，积极在社交媒体走暖男路线，难免令人觉得太刻意。他认为李家超要提高民望，最关键的还是要在民生方面有所突破，推出实实在在的惠民政策，然后才在网络上多加宣传。

事实上，政府施政好不好，普通民众最有亲身感受。李家超上任一个多月，香港社会尚算平静，主要是因为他正在享受“政治蜜月期”。当“蜜月期”过去后，李家超政府终须要“丑妇见家翁”，用政绩向公众证明管治团队有做实事。