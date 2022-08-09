中产女生取代广场舞大妈 中国城市掀起“陆地冲浪”新风潮

北京运动达人朵兰受访时说，陆地冲浪让很多女生着迷，主要是“滑起来好看，学起来不难”；“女生喜欢分享，交流，拍了视频照片发到小红书、抖音等社交媒体上，形成热门话题，也吸引更多的女生加入。”

北京周末的傍晚，三伏天的酷热尚未褪去，奥利匹克公园、亮马河岸，以及不少大型商场外的空地上，一群群不同年龄的“陆地冲浪”（Surfskate，简称陆冲）玩家们取代了先前的广场舞大妈，成为场地的新霸主。

他们或优雅地穿梭回转，或奋力地摆动身体扭动向前，不论动作娴熟与否，都在享受广场上的“扭扭乐”。

冠病疫情仍在持续，中国一些城市的健身房、游泳馆等室内运动场所尚未全部开放，滑雪、海上冲浪也无法说走就走，于是，一项起源于50年代美国加利福尼亚州、脱胎于冲浪的小众运动陆地冲浪，今年夏天在中国各大城市爆红。

36岁的孙女士（中学教师），半个月前陪女儿学滑轮时，无意中加入了陆冲队伍。她受访时坦言，自己并不属于一边带娃、一边追风的辣妈。女儿学滑轮时，她跟不少家长坐在旁边围观。直到有一天，她偶然在社交媒体“小红书”上刷到有位陪娃学滑轮的妈妈，已从零基础的陆冲“小白”滑成了颇有人气的陆冲博主，这让她再也坐不住了。

“原来人人可以玩陆冲。”在这之前，孙女士只练过瑜伽，对滑板类运动的印象还停留在街头嘻哈青年，“有些不够正能量”。

花了近千元（人民币，下同，约合200新元）买来护具和陆冲板后，孙女士很快就从对陆冲一无所知，做到可以很帅气地利用身体反拧和折叠伸展发力前进，也就是陆冲迷所说的“pumping”。她也因此变成了在女儿面前能秀两下身姿的新潮妈妈。

对初学者友好、容易上手，再加上社交媒体的广泛传播，陆冲参与者从滑雪、冲浪爱好者的主力人群中迅速出圈，融入更广泛的城市中产的生活。

北京运动达人创建

女子陆地冲浪社群

北京运动达人朵兰（31岁），今年4月创建北京女子陆地冲浪社群。不到三个月时间，社群由最初的10多个人快速发展到1500多人。

在她的引领带动下，北京鸟巢广场成为北京女子陆冲玩家的大本营。每逢周末，不同年龄、职业背景的女性陆冲玩家从四面八方聚集于此，切磋技艺，分享经验。

朵兰受访时对《联合早报》说，陆冲让很多女生着迷，主要是“滑起来好看，学起来不难”，“女生喜欢分享，交流，拍了视频照片发到小红书、抖音等社交媒体上，形成热门话题，也吸引更多的女生加入。”

这项新兴的城市潮流运动也因持续不断的疫情走近城市中产。北京冷山俱乐部主理人（网络词语，潮流品牌的引领者）李文昊受访时说，2020年，冷山雪具店就开始代理国外陆冲装备，但当时疫情影响尚未显现，全民滑雪热也未兴起，陆冲装备几乎“无人问津”。

直到今年夏天，冷山雪具实体店陆冲板的销量出现明显上升，尤其2000元以上的进口陆冲板深受欢迎。他说，更没料到的是，俱乐部7月份组织的陆冲公开课，期期爆满，每期30个名额，“基本上秒光”。

疫情的催化，社交媒体的推波助澜，陆冲、飞盘、桨板、骑行等在中国成为新潮流运动，深受城市中产的欢迎。这些运动这几年纷纷走出少数资深玩家的朋友圈，变得更普及化，也走向更大的大舞台，有的甚至升级为全国或国际赛事。

中国国家体育总局计划

举办首届中国飞盘联赛

2021年滑板列入东京奥运会正式比赛项目；飞盘运动则有望被纳入2028年洛杉矶夏季运动会项目；今年下半年，中国国家体育总局计划举办首届中国飞盘联赛。

随着城市新兴潮流运动登上国际大舞台，这些运动会不会像长跑马拉松，成为中国中产新的生活方式？

从事多年极限运动，北京专业陆冲教练吴豪受访时认为，陆冲的火热不是一时兴起，将像马拉松一样，作为中产的新宠持续下去。

他说，陆冲入门门槛虽不高，但要“进阶升级，获得更多愉悦感，就要玩地形，碗池，就需要价格不菲的专业训练和装备。”

不过，他也解释：“陆冲的玩法可以很生活化，不用像滑板腾空跳跃，玩得激烈，随时随地就能玩，再加上时尚元素，很能满足中产‘休闲娱乐+带娃+摄影的需求。”

30岁的舞蹈演员Choco三个月前加入了朵兰的北京女子陆冲社群。因为有街舞基础，不到三周时间，就滑得游刃有余，吸引众人的目光。她说，玩陆冲就像跳街舞一样，已是她生活的一部分，唯一不同的是“滑行起来有带风的感觉”。