台湾展开反登陆演习 强调不是针对大陆 学者：不排除为里根号航入台海做准备

中国人民解放军在台海连日举行军演后，台湾星期二（8月9日）进行台海反登陆演习，台湾军方强调，此次例行演习并非针对大陆。但受访学者指出，台军此次在靠近巴士海峡的屏东举行军演，不排除是为美国航母里根号进入台海做准备。

台湾军方8月7日在解放军72小时的锁台“重要军事演训行动”结束当天，宣布将在9日和11日于屏东枫港进行重炮射击演练。这是解放军在台海展开军演后，台湾首次展开军演，首日演习于星期二上午如期举行。

根据《联合报》《自由时报》等台媒报道，此次重炮射击演练范围和解放军在锁台军演中划入演习范围的台湾西南海域极为接近。

演练由43炮指部、台湾陆军机械化步兵第333旅、花莲防卫指挥部、东部地区指挥部、海巡署等单位联合举行，共出动78门155榴弹炮、六门120迫炮实弹射击。演练期间，台军38门重炮在枫港训场岸际一字排开，在长达1公里的海岸线展开台海反登陆演习。

此次军演模拟防范大陆登台的意味甚浓，但台湾国防部7日宣布演习消息时，强调此次并非针对大陆演习，而是年度例行演训。

台湾淡江战略所助理教授林颖佑接受《联合早报》采访时解读，此次屏东演习相信只是时间点上的巧合，火炮试射主要是针对登陆作战，对解放军在台海一带的军事活动针对性不大。然而，台湾官方会通过宣传，借此向民众展现台军反制大陆的决心。

台湾中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛也表示，从台湾发布消息的谨慎态度来看，台湾正在避免军演刺激对岸，导致台海紧张局势升高。

此前，美国白宫发言人柯比8月4日表明，美国将在“下来数周内”穿过台湾海峡进行例常海空过境。不少分析认为，截至8日位处菲律宾海的美国里根号航空母舰战斗群可能会进入台海。

王智盛指出，若里根号进入台海，比较可能的路线是从南至北通过。台军在里根号进入台海前在巴士海峡一带做一些战场的部署，或是准备在里根号来的时候进行美台协调，“这两个可能性不能排除”。

解放军继续台湾周边军演分析：下来或维持常态化

中国解放军东部战区星期二也宣布继续在台湾本岛周边的海空域组织实战化联合演训，重点组织联合封控和联合保障行动。这是解放军在8月4日至7日的锁台军演后，连续第二天宣布继续在台海的军演。

大陆连云港海事局9日也发布航行警告，宣布11日至13日在黄海南部进行实弹射击。目前解放军在台海、黄海和渤海的军演仍持续进行。

解放军在台海的军演至今没有明确的结束日期，让外界担忧解放军可能长期在台海维持常态化军演。

中国外交部发言人汪文斌9日在例行记者会上就此回应时重申，中国在“自己领土的周边海域开展正常的军事演训活动，公开、透明、专业”，相关部门也已及时发布了公告，这符合国内法，符合国际法，也符合国际惯例。

台湾外长吴钊燮则同日举行国际记者会，谴责大陆破坏台海中线默契，并通过导弹试射，吓阻其他国家介入其犯台。

他称，这次大陆的演习，让大家清楚看见大陆在西太平洋地区的地缘战略野心，大陆真正的企图是改变台海及区域现状，并且已为整体区域安全带来极不稳定因素。

对此，王智盛分析，解放军下来可能会以高频率、低规模、低强度的方式，在台海维持常态化军演。

（记者是《联合早报》北京特派员）