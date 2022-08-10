学者：台海危机冲击供应链安全 在台投资风险剧增但外资暂未撤离

学者指出，只要中美继续斗而不破，台湾努力让产业和金融与世界休戚与共，经济前景和安全就能获得更多保障。

台海危机为台湾经济前景投下巨大变数，中国大陆的围岛军演一旦常态化，将冲击供应链安全。受访经济学者评估，企业在台投资的地缘政治风险剧增，半导体产业将持续面对出走压力，但外资目前没有撤离迹象，台湾经济情势仍审慎乐观。

美国众议院议长佩洛西不顾北京严厉警告，在8月2日至3日访台19小时，踩到中国大陆红线。佩洛西离台隔天，解放军展开四天三夜“锁岛”军演，随后持续宣布演习。这场台海危机成为改变两岸战略环境、中美关系的分水岭事件。

伴随军事行动，大陆也对台祭出经济制裁，不过目前仍限制在台湾农渔产品和食品等，未影响攸关两岸科技发展的半导体产品，北京也未终止提供台湾优惠关税的“海峡两岸经济合作框架协议”（ECFA）。

有观点认为，佩洛西访台让美国赢得对华强硬的面子，大陆则借军演宣示对台主权赢得里子，台湾却在华盛顿和北京的对抗下被惩罚，面子和里子双输。

解放军战斗机和军舰频频突破海峡中线、导弹首次划过台北的上空，台湾的供应链安全首当其冲，能源、粮食和电力的稳定安全供应也成疑问。

美国《华尔街日报》报道，因为台海关系紧张，最近好些保险公司对台湾避而远之，避免承保覆盖涉台政治风险的新保单。台湾评论界也担忧，美国愈来愈不愿过度依赖台湾的半导体产业，未来很可能以台湾地缘风险太高为由，顺势推动台积电加速外移到美国生产。

分析：台湾有能力分散风险

不过，也有台湾分析人士认为，上述的担忧太过过虑，并乐观认为台湾有能力分散风险、保障经济安全。

台湾经济研究院董事长吴中书接受《联合早报》采访时分析，台商或外资在踏进台湾投资和设厂那一天就已清楚台湾问题，许多人也在东南亚各国和大陆布局，分散风险。

他认为，台积电等半导体产业会根留台湾，并且为争取市场和补贴、分散风险而到美国，但不致于因台海危机而加速出走。

曾任中华经济研究院院长的吴中书指出，大陆军演若常态化肯定影响台湾经济，一些外资也正“停看听”，但目前从外资在军演后没有撤离，反而大买台股、继续找办公室做生意来看，台湾经济情势仍审慎乐观。

他表示，虽然大陆的军演强度前所未有，但两岸和美国的表现都相当克制，毕竟台湾没有喊独立，而是被动接待决心来访的美国众议院议长，因此企业界判断，目前的危机还只算短期动荡，未形成长期风险，不致于动摇在台投资决定。

吴中书认为，台湾的安全保障在于维持产业竞争力，包括半导体生产技术领先全球，也是供应链零组件生产基地，并且与大陆经济和全球经济休戚与共。“当大陆要修理台湾时，自己的经济也会大伤，决策时就要考量自己会受伤多重。”

不过，中央研究院院士、美国圣路易华盛顿大学讲座教授王平受访时则指出，一旦军演形成常态，外国直接投资肯定会裹足不前、重新评估风险，导致台湾在国际上的角色淡化。

他建议，台湾除了在半导体芯片制造、信息通信业占优势，在化学材料和基础材料等上中下游的产业链都很完整，应进一步考虑建立境外金融中心来加强国际联结，建立台湾与世界的相互依存性，这样既能提升竞争力，也让台湾更安全。

政治大学经济学系副教授王信实受访时也说，在1995年到1996年的台海危机，出现外资撤离和移民潮，这一次大家反应相对冷静，说明民众和外资保持理性，认为北京和华盛顿在台面下应有共识，也判断中共二十大换届前是以维稳为目标。

王信实说，中美关系很可能在很长时间维持斗而不破、保持动态平衡，台湾要在两强之间寻找生存空间，必须为产业、货币金融体系进行兵棋推演，模拟并准备回应各种情境。

他指出，美国拉拢台积电到美国投资，不只是供应链分流，也是分散风险的策略。

台湾产业链和金融体系若能更融入区域和国际经济互惠框架，将更有利于经济发展和安全保障。