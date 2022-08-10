菲律宾否认拟从台湾撤侨

（马尼拉综合讯）菲律宾驻台湾代表贝约否认因台海局势紧张，菲律宾将实施从台湾撤侨计划。

中国大陆在美国众议院议长佩洛西上周访台后，对台湾进行“锁岛”军事演训行动，令台海局势急剧升温。有报道指，常住台湾的菲律宾人团体8月7日与马尼拉经济文化办事处（MECO）召开视讯会议，讨论一旦局势升级的撤离问题。

综合法新社和菲律宾媒体ABS-CBN新闻网消息，“北台湾菲律宾社群”秘书长梅塞迪塔宽（Mercedita Kuan）上星期六受访时表示，虽然台湾情况一切正常，但恐惧仍然存在，该社区因此需要知道如果威胁进一步升级，菲律宾政府有没有撤侨计划。

逾10万菲律宾人 在台工作和生活

梅塞迪塔宽说，目前有逾10万名菲律宾人在台湾工作和生活，其中8000人是未注册的非法移工。台湾政府建议台北民众下载一款政府发行的手机应用，其中标明了5771个防空壕的位置。

不过，马尼拉经济文化办事处理事主席兼驻台代表贝约（Silvestre Bello III）星期一晚上（8日）受访时说：“我想要澄清，MECO没有关于撤侨的计划。我不认为目前有必要撤离。一切都很正常。”

贝约原任菲律宾劳工部长，7月11日正式接任驻台代表后尚未前往台湾。他说，根据MECO副代表贺喜德和菲律宾驻台北海外劳工办公室（POLO）专员查维斯回报，“台湾一切正常。所以我们准备撤侨的说法是没有根据的，那不是真的。”

贝约也澄清，他不曾与菲律宾在台社群开过会，讨论撤离的可能。

贝约透露，他计划下星期二（16日）前往台湾，预计停留15天，会见MECO下属和驻台北海外劳工办公室员工，“亲眼看看台湾的情况”。

据中央社报道，梅塞迪塔宽表示自己此前的说法被曲解，不愿接受访问。