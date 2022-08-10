比上季加大力度 阿里巴巴第二季裁员近万人

（北京彭博电）中国电子商务巨头阿里巴巴第二季度裁员近万人，三个月内的裁员力度和第一季度比较起来有所加大。

第二季度收入首次下滑

阿里巴巴近期发布的财报披露，该公司第二季度裁员9241人。截至6月末，阿里巴巴员工人数略高于24万5000人。与此同时，阿里巴巴第二季度收入有史以来首次下滑，虽然降幅低于分析师预计，仍被视为标志着中国网络巨头10年来的惊人增长正式结束。今年前三个月，阿里巴巴也曾裁员4375人。在通胀飙升、物价成本上涨，以及政治紧张局势升温的大背景下，阿里巴巴与其他全球科技公司一道为节约成本加入裁员大潮。

苹果、谷歌母公司Alphabet和面簿母公司Meta等美国公司已放慢招聘步伐，而亚马逊公司裁掉约10万个岗位。阿里巴巴最大股东软银集团本周表示要全面削减开支，将严重影响员工人数。

阿里巴巴一度是中国市值最高的公司，但一年多前，中国政府开始对互联网行业全面监管整顿，导致阿里巴巴市值大幅缩水。政府迫使阿里巴巴的金融子公司蚂蚁集团取消了2020年本可创世界纪录的IPO，并启动了影响阿里巴巴商业模式的改革。

在美国，阿里巴巴也被加入摘牌风险名单，因为中国政府拒绝允许美国官员检查在美上市中资股的审计底稿。阿里巴巴正在寻求在香港主要上市，使其能够吸引更多中国大陆投资者，同时维持在纽约证券交易所的上市地位。