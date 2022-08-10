海南省定8月12日前实现社会面清零目标

（海南综合讯）中国海南省领导层向全省发出决战疫情总动员和冲锋令，定下8月12日前实现社会面清零的目标。

据中共海南省委机关报《海南日报》报道，海南省委书记长沈晓明星期一（8月8日）主持召开应对疫情工作领导小组专题会议，作出上述决定。

会议强调，海南省疫情当前仍处在上升发展期，防控形势复杂严峻，但有利因素也正在累积，因此决定向全省发出决战疫情的总动员和冲锋令，要求各级各部门和干部群众想尽一切办法，克服一切困难，8月12日前实现社会面清零。

海南省一周来累计报告1507例感染者，其中1461例来自旅游胜地三亚。

中国大陆8日新增本土冠病感染者828例，其中海南省疫情最严重，共471例，疫情仍在快速发展上升。截至8日24时，海南本轮疫情已累计报告本土确诊病例1282例，扩散到全省13个市县。

另据央视新闻客户端报道，海南省卫健委主任周长强称，这应该是海南自冠病疫情发生以来，最具挑战性的一场硬仗。

另一方面，这波三亚疫情暴发后，上海媒体进行了不少报道。

海南官媒前天转载其他公众号的尖刻文章，猛烈质疑上海媒体是因海南自由贸易港抢了上海的光环，而对海南进行报复。

《海南日报》客户端8日刊载题为《对三亚疫情防控带节奏，某媒体澎湃得“太离谱”》文章，批评上海澎湃新闻连续两天头条、次头条都与三亚疫情相关，“文章中都是以偏概全甚至道听途说的负面事例”，质疑澎湃新闻“与三亚究竟有什么仇、什么怨，为什么这么无视疫情防控大局，这么竭力的带负面节奏？”

沪琼媒体对怼成了舆论聚焦话题，但也有民众批评《海南日报》客户端把媒体异地监督污名化。

本报上网查询时，在《海南日报》客户端上已看不到抨击澎湃新闻的原文。