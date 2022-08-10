杨丹旭：佩洛西访台的赢家与输家

美国众议院议长佩洛西闪电访台，让台海局势经历了剑拔弩张的一周。

佩洛西访台的消息最初是在4月被媒体曝出来，该计划刚曝光不久就因佩洛西确诊冠病而暂缓。最终，佩洛西仍在白宫和美国军方的委婉反对以及北京的严厉警告下，在上周完成了19个小时的旋风台湾行，给自己的政治生涯添上了浓墨重彩的一笔。

佩洛西给台海局势造成了深刻变化。这场地缘政治博弈中，到底谁是赢家？

佩洛西访台是北京不愿看到的，中国大陆外交部、军方密集发出强烈警告；有网络大V甚至建议，采取军机伴飞、击落专机等几乎等同于宣战的行动，希望吓退佩洛西。

佩洛西安然抵台后，群情激昂的大陆网民没有看到军方“亮剑”，一度大失所望。不过，北京随即在佩洛西离台后，开启了规模空前的“锁台”军事演训行动。解放军出动大量先进武器，还首次发射导弹越过台湾上空，战机、军舰批量穿越海峡中线，彻底打破了两岸多年来的默契。

北京这次的反应有两个特点，首先是不再容忍。美国政要近年来时常访台，但北京除了言辞抨击，并没有实质行动，而这次却在军事、经贸、外交等层面强力反击，警告华盛顿和台北，台湾问题这条深红线不能触碰。

这一方面是要对内部汹涌的民意有所交代，另一方面也是因为北京对美国的“一中政策”已极不信任。从北京的角度看，华盛顿近年来一直在台湾问题上“切香肠”，模糊“一中政策”。虽然这次访台是佩洛西的个人决定，她代表的是美国立法部门，不是行政部门，但在北京看来，这与美国总统拜登在军事防卫台湾的问题上再三“口误”一样，是华盛顿用表面混乱掩盖掏空“一中政策”的事实。

北京反应的另一个特点是不再掩饰。中国大陆舆论这几年关于“武统”的声浪高涨，官方虽强调不放弃“武统”，但从不主动发出“武统”信号。而今借着佩洛西访台，北京毫不遮掩地把经过长时间周密策划的“武统”剧本提前预演一遍，不仅展示解放军已为“武统”做好准备，还展示了北京有能力拒止美国、日本等外部势力干涉。

解放军军机、军舰批量越过海峡中线、进入台湾领空领海，甚至包围封锁台湾等，今后很可能常态化。换句话说，北京利用佩洛西访台，划出一条“以武遏独”“以武促统”的路。有人因此认为，北京“输了面子，赢了里子”。

相反的，台湾可能是“赢了面子，输了里子”。佩洛西访台后，北京祭出经贸制裁，暂停进口数百种台湾食品、农渔产品，并暂停对台出口天然砂。北京的军事压力，也让台湾的防御纵深被显著压缩，台湾防卫将面临全新挑战，未来很长一段时间，估计将长期处于高压状态。

台湾时事评论员郭正亮在一档政论节目中也提醒，台湾面对的地缘政治风险增加后，美国将以维持半导体供应链安全为由，推进台湾的战略产业半导体产业出走，转移去美国；最终北京和华盛顿各有所得，台湾只得到“民主灯塔的虚名”。

台海关系和中美关系也都是这场危机中的输家。“锁台”军演彻底改变台海现状，未来北京的“和统”表态将大打折扣，两岸“和统”的可能性也越来越低。《纽约时报》就指出，中国大陆展示的军事实力能阻止其他西方政客效仿佩洛西，但也降低北京通过谈判赢得台湾的希望。

北京为报复佩洛西访台，对美国进行外交反击，除了制裁佩洛西及其直系亲属，也采取空前强硬的“三取消五暂停”，包括取消安排中美两军战区领导通话，以及暂停中美气候变化商谈等，使原本就不乐观的中美关系更加黯淡。

这会让区域国家感到不安，北京下来也会面对更大的外交、军事压力。美国智库德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛来仪最近在一场线上研讨会上指出，美国在区域内的盟友和伙伴都担忧中美冲突加剧，但也不希望看到美国示弱，让北京能利用军事能力进行霸凌和恐吓，因此美国得利用区域的军事存在展开军演。一些分析也认为，华盛顿未来会加大对台安全支持，并在与盟友的互动中，把台湾问题和北京的安全威胁放在更突出位置，以形成更牢固的抗中联盟。

佩洛西访台会尘埃落定，但第四次台海危机才拉开序幕，各方的较量会如何发展很难预料。但有一点可以肯定，台湾问题已是一个随时可能爆炸的火药桶，若稍有不慎被引爆，数十年的区域和平将不复存在，所有人都会是输家。