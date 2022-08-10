芯片业反腐风暴继续刮 华芯投资管理又三高管涉违法被查

今年7月14日，华芯投资原总裁路军，以及大基金子基金深圳鸿泰基金合伙人王文忠同日被带走，大基金总经理丁文武则在7月下旬因涉嫌严重违纪违法被调查。

（北京综合讯）中国芯片产业又有三名高管被带走调查。多家媒体星期二（8月9日）引述中共中央纪委国家监委消息报道，负责管理“国家芯片大基金”的华芯投资管理公司原总监杜洋、投资三部副总经理杨征帆涉嫌严重违纪违法；投资二部原总经理刘洋涉嫌严重违法，均被调查。

自此，今年7月以来，国家芯片大基金相关高管已有六人涉嫌严重违纪或违法被带走调查。

华芯投资管理公司由中国国家开发银行全资子公司国开金融出资45%，是俗称“国家芯片大基金”的国家集成电路产业投资基金的唯一管理人。

今年7月14日，华芯投资原总裁路军，以及大基金子基金深圳鸿泰基金合伙人王文忠同日被带走，大基金总经理丁文武则在7月下旬，因为涉嫌严重违纪违法被调查。

在最新公布被调查的三名华芯投资高管与前高管中，负责大基金材料设备类投资并兼任十多家半导体企业董事的杨征帆，也是在7月底被带走，但他是到本星期二才证实被调查。

据中国财新网了解，曾负责大基金的芯片设计类投资的刘洋是在上星期二（8月2日）被带走。刘洋从大基金离职后，曾在市场化投资机构武岳峰资本短暂任职。芯片大基金曾经投资武岳峰资本。

杜洋是在8月8日被带走，他此前是华芯投资的投资总监和上海分公司经理，和路军共事多年。

围绕大基金多名人士 近一个月被带走或失联

杜洋被带走时，正担任芯鑫租赁董事长。芯鑫租赁于2015年8月由大基金牵头在上海自贸区成立，成立伊始董事长正是路军。2017年公司完成首次增资后，2018年6月杜洋接替路军成为董事长至今。

由于华芯投资和芯鑫租赁的投资对象多有重合，“联动”关系引发市场猜测，但芯鑫租赁方面曾向财新网强调双方并无利益输送。

除了上述六人外，另有多名围绕大基金的人士近一个月内被带走或处于失联状态。据财新网报道，紫光集团前董事长赵伟国、前联席总裁刁石京，以及北京紫光科技服务集董事长李禄媛都在7月16日被带走。

紫光集团也是大基金的主要投资方之一。公开资料显示，芯片大基金是在2014年6月发起，国开金融、中国烟草、亦庄国投、中国移动、紫光通信、华芯投资等都发起企业。大基金一期募资1387亿元（人民币，下同，283亿新元）

为了打击高额投入下可能造成的利益输送与腐败问题，中国国家审计署从去年9月开始，陆续对大基金、大基金被投企业、参投的股权基金和融资租赁公司展开审计，整个审计持续数月，限时要求管理层回答问题，查询大基金的资金款项用途。此后数月间，各类主体收到审计结果和整改要求。

自从那轮审计开始不久，华芯投资原副总裁高松涛就在去年11月因涉嫌严重违法接受调查，外界相信，中国监察机关当时已开始收集证据和信息，只待合适时机收网。