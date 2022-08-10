叶刘淑仪称大陆购房者或免征双倍印花税 港府否认有此计划

（香港综合电）在香港行政会议召集人叶刘淑仪声称特区政府正在考虑对中国大陆购房者免征双倍物业印花税，导致香港房地产商的股价上涨后，港府回应说，没有计划要放宽物业印花税。

综合彭博社、路透社报道，叶刘淑仪星期二（8月9日）在接受彭博电视台采访时说，大陆专业人士一直呼吁，应该在他们获得香港居留权之前，就免除他们购房时须缴的双重印花税。她说，这是港府正在考虑的一系列措施之一，以提振经济并扭转人才流失的趋势。

香港开发商的股价一度因为叶刘淑仪的评论上涨，其中，新世界上午一度涨了6.1%，新鸿基涨2.6%，长实及恒基升逾1%。但港府发表声明表示没有这个计划后，这个板块回吐了涨幅。

香港财政司司长办公室发言人的声明称：“针对有报道指政府考虑放宽物业印花税，政府澄清没有相关讨论，并明确指出没有任何相关计划。”

为降低房价，香港2012年起规定，购买任何住宅物业的非永久居民买家都须支付30%的税，即15%“买家印花税”（BSD），和15%从价印花税（ASD）。免征双重印花税，可能会将外地买家税率降至15%。

香港永久居民购买第一套住房须缴的印花税达4.25%。

叶刘淑仪后来发表声明澄清，有关免征中国大陆买家双重印花税的评论，是她所属政党新民党的提议，她将在香港特首李家超为《施政报告》展开咨询期间提出。她在访问中未提及特区政府正在考虑的任何个别措施。李家超10月发表《施政报告》。

香港土地注册处的数据显示，7月份房屋销售金额同比下降约57%。利率上升和经济恶化料将对全球最贵房地产市场之一的房价构成压力。高盛预测，香港房价在2025年前可能下跌20%。

叶刘淑仪还说，11月前取消入境旅客在酒店隔离的要求有利香港，届时香港将举行全球银行业峰会和国际七人制橄榄球赛。

两年多的严格防疫边境管制，导致香港国际都会的形象受损，大批居民外流，港府正努力恢复其全球航空和商业中心地位。李家超星期一宣布，进一步放宽对海外入境者的检疫要求，从本星期五（8月12日）开始，海外及台湾人抵港后，现行的七天酒店隔离检疫期将缩短为三天。