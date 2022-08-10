台大审定林智坚论文抄袭且情节严重 建议撤销硕士学位

（台北综合讯）针对民进党籍桃园市长参选人林智坚的“论文抄袭门”，台湾大学星期二（8月9日）公布审定结果，认定林智坚抄袭且情节严重，建议撤销他的硕士学位。林智坚随后召开记者会喊冤，并坚称将继续参选。

综合《联合报》《自由时报》和中时新闻网等报道，台大在新闻稿中说，学校教务处于7月6日至8日接获多封具名检举函，具体提出林智坚和台大国发所硕士生余正煌的论文有高度重叠性，涉及抄袭。

台大强调，经过审定会参酌当事人的书面和现场说明厘清事实并充分讨论后，决议余正煌并无抄袭，而是林智坚抄袭且情节严重。台大也表明，审定内容及过程不公开，林智坚若不服裁定，可向教育部提出申诉。

台大校长管中闵9日上午在记者会上说，林智坚论文涉嫌抄袭事件已引起社会议论，并强调学术伦理与诚信是学术伦理基本要求，台大也坚守这个标准，不会含糊以对。

管中闵指出，事件已对台大造成名誉伤害，并感谢审定委员会委员不顾外界声音、维持公正调查。

余正煌在委由代表律师对台大审定结果表达欣慰，并表明将于适当时机对近日所遭受的诽谤及不实指控提出告诉。

林智坚也在下午开记者会回应，自称非常无辜，也是受害者，无法接受台大的说法。

林智坚也说，他服务桃园市民的初衷没有改变，并一定会捍卫清白。民进党随后也发声明称，相信林智坚个人清白，支持他继续捍卫人格声誉所采取的行动，同时质疑台大审查的公正性。

不过，此前曾表态“挺智坚”的台湾总统蔡英文这回没有再表态。

47岁的林智坚曾是民进党立法院党总召集人柯建铭的特别助理，也获得蔡英文赏识，被认为是“小英男孩”之一。

不过，林智坚在中华大学和台大的两篇硕士论文都涉嫌抄袭，导致形象大伤。台湾政坛不少人认为，民进党有可能因力挺林智坚而严重拖累该党今年底的县市长选情，包括林智坚本人、台北市长参选人陈时中等都可能被拖累，导致“一尸五命”。