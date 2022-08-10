港百年老茶楼莲香楼 不敌冠病疫情停业

（香港综合讯）位于香港中环威灵顿街的百年老式茶楼“莲香楼”因敌不过冠病疫情，星期一（8月8日）结束营业，并被指自4月起便未发薪金给员工。

据《大公报》报道，莲香楼母公司莲香饮食集团8月9日凌晨宣布，旗下的莲香楼及位于荃湾的莲香栈于8日正式结束营业，目前只剩上环莲香居继续经营，并感谢茶客多年来的支持。

莲香楼也在面簿发文称，自疫情暴发以来，老板尽力支撑，但仍敌不过疫情，还是要走到这一步，并盼将来有缘再会。

莲香楼前身是广州西关的婚庆饼店糕酥馆，1910年起改名为连香楼，因翰林学士陈如岳大赞莲蓉出色，因此易名为莲香楼。莲香楼于1918年在香港开设分店，辗转搬至中环威灵顿街，楼下店面卖年糕唐饼，楼上为茶室。

2019年，因为租约期满等问题，莲香楼在2月底休业整顿，随后由数名老员工接手，以特许经营模式继续经营，易名莲香茶室，但不设晚市。不料，随后遇上反修例运动及冠病疫情，无法经营下去。

原东主颜氏家族遂于2020年3月再次接管酒楼，并再次正名为莲香楼。经营两年后，还是不敌疫情冲击，只好停业。

据东网报道，莲香楼自4月起便拖欠员工薪金。消息人士透露，莲香楼约有20名员工，估计共拖欠薪金80万至100万港元（14万至17万新元）。