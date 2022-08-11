解放军正式结束环台大规模军演 北京发表白皮书：“和统”仍是首选

北京在22年来发布的首份台湾问题白皮书中强调，以和平方式实现统一，是中国共产党和中国政府解决台湾问题的“第一选择”；北京“愿继续以最大诚意、尽最大努力争取和平统一”。另外，解放军东部战区新闻发言人、陆军大校施毅表示，战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡。

中国大陆星期三（8月10日）结束数十年来在台湾周边最大规模的军演，但表明将继续在台海组织常态化战备警巡；北京也在多日的军事威慑后，发布22年来首份台湾问题白皮书，表明和平统一仍是第一选择，打消外界对北京将加速“以武促统”的担忧。

受访学者指出，重申“和统”显示北京目前的对台政策重点不是“急统”，而是“防独”。

解放军东部战区新闻发言人、陆军大校施毅星期三下午宣布，东部战区近期在台湾周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动，成功完成各项任务。

美国众议院议长佩洛西8月2日至3日在北京严厉警告下访台。作为反制，中国大陆解放军东部战区从8月2日起在台湾周边展开联合海空演训；并在佩洛西离台后的8月4日12时至7日12时，在台湾周边划出六个禁航禁飞区，进行重要军事演训行动。

禁航禁飞区解除后，东部战区星期一和星期二继续在台湾周边展开军演，且没有明确结束日期。

中国大陆军方星期三的宣布，标志北京针对佩洛西访台祭出的军事反击落幕。不过，施毅在声明中称，战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡。

这显示解放军将保持常态化对台军事压力。简氏（Janes）防务咨询机构首席国防分析师拉莫特（Ridzwan Rahmat）认为，北京的意图是在台湾本岛周围保持存在，未来解放军可能会进行低强度演习，例如海上巡逻、搜救等，但不涉及实弹射击。

在超过一周的军演中，解放军出动海军、空军、火箭军、战略支援部队、联勤保障部队等兵力，为武力攻台展开模拟演练。路透社引述消息人士称，截至星期三上午，仍有约20艘大陆和台湾军舰在海峡中线附近对峙。

这一波军演显著压缩了台湾的防御空间。彭博社统计，超过160架次解放军军机在过去七天穿越台海中线。另据日本自卫队的监测结果，解放军发射11枚弹道导弹，其中四枚飞越台湾上空。

此次台海危机被视为推动北京迈向“以武促统”的转折点。不过，北京在星期三发布的《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书中，释放“和统”并未被“武统”取代的信号。

白皮书强调，以和平方式实现统一，是中共和中国政府解决台湾问题的“第一选择”；北京“愿继续以最大诚意、尽最大努力争取和平统一”。

学者：白皮书表态

显示北京“软和硬两手打”

白皮书也安抚台湾民众说：“不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，针对的是外部势力干涉和极少数‘台独’分裂分子及其分裂活动，绝非针对台湾同胞，非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择。”

这是继1993年和2000年后，北京第三次发布台湾问题白皮书。南京大学国际关系学院院长朱锋接受《联合早报》访问时解读，这份白皮书显示，北京目前对台政策的重点“不是要‘急统’，而是要‘防独’”。

他说，北京是在表明，对台政策的核心是威慑和防范“台独”，以及美国进一步打“台湾牌”的政治和战略意图。

朱锋也指出，白皮书的表态显示北京“软和硬两手打”，硬的是以军演展示在台湾问题上不退让、不妥协，软的是作出柔和的“和平统一”政策宣示。

台湾国际战略学会理事长王崑义教授受访时也说：“（白皮书）是继续对台招安的一份说帖，而不是对台武统的檄文。”

他认为，北京仍希望维持“和平统一”和“一国两制”的方针，虽然台海局势因佩洛西访台剑拔弩张，但中共不会因此在今年秋天召开的二十大，显著调整对台政策。