国民党副主席率团访大陆 蔡英文批令台湾人失望

（台北综合讯）解放军持续在台湾周边海空域举行军演之际，国民党副主席夏立言星期三（10日）率团前往中国大陆访问，在台湾内部引发争议。台湾总统兼民进党主席蔡英文批评国民党的做法，令台湾人民失望。

国民党主席朱立伦则表示，夏立言今年6月就已和国民党大陆部规划赴大陆访问，而近来台湾许多中小企业、农渔民受到两岸局势严重冲击。国民党希望为了台湾福祉、安全和维护民主自由表达心声，他呼吁民进党不要破坏、伤害和抹红国民党。

综合《中国时报》、中央社、《联合报》和《自由时报》报道，夏立言星期三率国民党大陆事务部主任林祖嘉、副主任邓岱贤、以及智库董事高思博等人出发前往大陆展开访问，将走访包括福建、浙江及珠三角、长三角地区，10日出发、21日结束隔离后开始仅有七天的紧凑行程，并于27日返台。

夏立言在2015年2月至2016年5月，曾在马英九政府担任大陆委员会主任委员；依据台湾政府的两岸关系条例等规定，他已超过赴大陆应经审查许可的五年管制期限，但赴大陆仍须向台湾政府陆委会申报。

台湾媒体早前报道夏立言可能会见大陆国台办主任刘结一、大陆海协会会长张志军等涉台部门高官。国民党发表声明称，绝无“访问北京”、“会见大官”情事，国民党一定捍卫台湾民众的安全与福祉、维护两岸及区域和平。

夏立言在10日中午在桃园机场表示，此行没有任何大陆官方的安排，更没有到北京去，就是前往台湾同胞在大陆聚集比较多的长三角、杭州及上海一带，到了当地“客随主便”；“若当地主人希望见面交流”，他们也不会反对。

陆委会当天下午以书面方式表示，正当中共对台严重军事威胁与极限施压，台军夙夜匪懈、国际同声谴责之际，对中国国民党不听劝阻仍执意访问大陆，“表达非常遗憾”。陆委会呼吁国民党应避免落入中共统战及“以武促统迫谈”的陷阱，以维护台湾整体利益。

蔡英文在民进党中执会发表谈话指出，中国大陆从上周开始在台海周边的军事演习，加上消息战的复合式威胁；“国民党在这个时刻，仍执意前往中国（大陆），令人民失望”，国民党的做法，更是向国际社会传递错误的信息。

朱立伦则在国民党中常会表示，国民党的立场“永远是捍卫中华民国、维护民主自由，永远希望能够两岸和平”。不管国民党亲美、友日、和中（大陆），所做的就是希望站在民主自由这一方。

“国民党支持国军，支持共同保卫台湾，这也是国民党最重要的基本价值。”

不过，国民党内新生代有不同声音，屏东县议员黄明贤等人联名反对。连署人之一、高雄市党代表李昶志指出，两岸如今兵凶战危、经贸不往来，除非此行可以终止军演、恢复经贸，否则会被民进党攻击“去投诚、出卖台湾”，不要在不适合时间做不适合的事。