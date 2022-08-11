出身政坛“闽系” 传江苏省委常委潘贤掌任国台办副主任

（香港综合讯）香港媒体报道，下个月年满50岁的中共江苏省委常委、秘书长潘贤掌，出任国台办副主任。

《星岛日报》星期三（8月10日）报道，潘贤掌是福建泉州人，他出身政坛“闽系”，不仅能讲流利闽南话，也熟悉经济工作。由于闽台关系密切，国台办通常都会安排一位“闽系”干部。

报道说，潘贤掌相信是接替升任退役军人事务部部长的裴金佳。

中国国台办官网“机构设置”一栏的领导介绍，至今还没有显示潘贤掌的资料，但报道引述消息说，他已经进京任职。

有接近涉台系统的消息说，国台办可能还会在内部提拔一名副主任，而秘书局局长杨毅资历颇深，被视为人选之一。他曾任国台办发言人、新闻局局长。

公开资料显示，潘贤掌出生于1972年9月，毕业于福建师范大学数学系，之后转赴厦门大学攻读硕士学位，在财政金融系获经济学博士学位。

在获得博士学位后，潘贤掌在1999年7月走入福建官场，在当地的地税局工作了六年。

2005年11月，他跨省出任山西省经济委员会副主任，之后便深耕山西长达16年，期间曾任山西省财政厅副厅长、长治市常务副市长、省税务局局长、省生态环境厅厅长，去年2月担任省财政厅厅长。

不过，出任山西省财政厅厅长仅一个月，潘贤掌便在3月再度跨省调往江苏，升任副省长，并在同年11月成为省委常委，改任省委秘书长，成为中国最年轻的省委秘书长。