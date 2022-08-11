温州市国安局对杨智渊转为指定居所监视居住

（北京讯）据中国大陆官媒报道，对被指长期从事“台独”分裂活动的台湾男子杨智渊，浙江省温州市国家安全局已变更对他刑事强制措施，由拘传转为指定居所监视居住。

据央视新闻客户端星期三（8月10日）报道，杨智渊涉嫌分裂国家罪、煽动分裂国家罪，温州市国家安全局8月4日变更对他的刑事强制措施，由拘传转为指定居所监视居住，并在8月5日通知其家属。

拘传是指中国大陆公安局、检察院、法院对未被羁押的嫌犯和被告，强制其到案接受讯问的一种强制方法。

央视新闻报道指杨智渊2006年就读中学期间，即开始从事“台独”分裂活动。2008年，他在“野草莓学运”中表现活跃，被台湾民进党选中重点培植，任命为民进党台中市党部青年会会长。2011年杨智渊参与组建“台湾民族党”，积极策划推动“公投建国”。

2019年，杨智渊出任该党副主席代理主席党务后，高调推行“急独”路线。同年，他应台湾前总统、民进党前主席陈水扁邀请，代表“一边一国行动党”参选新北市永和区立法委员。香港反修例风波期间，杨高调串联分裂势力为“港独”站台，鼓动“多独合流”，公然挑衅中国国家主权和领土完整。

杨智渊于8月3日被浙江省温州市国家安全局实施刑事拘传审查；由于正值美国众议院议长佩洛西访台期间，外界因此解读这是北京对佩洛西访台祭出反制动作的一部分。