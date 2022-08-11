中国外交部：绝不允许美方 破坏中国主权和领土完整

（北京／伦敦综合讯）中国外交部星期三（10日）表示，绝不允许美国肆意践踏和破坏中国主权和领土完整，“只要美方做一次，中方必定坚决斗争一次”。

据中国外交部官网公布的文字记录，中国外交部发言人汪文斌当天主持例行记者会时，针对美国众议院议长佩洛西称不理解为何数月前美国会议员访问台湾未产生影响、她访台却引发中方高度关注，而作出上述回应。

汪文斌说，中国政府一贯反对美国议员访问台湾。佩洛西是美国第三号政治人物，坐着美国军机赴台，访台期间张口闭口代表美国，声称这是一次官方访问，民进党当局更宣扬佩洛西访台是台美关系重大突破。“这些都充分表明，佩洛西窜访台湾是升级美台交往的重大政治挑衅。”

汪文斌进一步指出，中方四个多月前就已通过各种渠道、各个层级反复表明坚决反对佩洛西访台，但美方置若罔闻，一意孤行。

“是美方挑衅滋事在前，中方正当反制在后，合理、合法、必要、适度。美方在虚化、掏空、歪曲一个中国原则的道路上越走越远，却指责中方改变现状。美方每年在中国周边海域搞的军演达上百次，却指责中方反应过度。对于这种强盗逻辑，中方不会接受，国际社会也不会认可。”

另据路透社报道，英国外交部长特拉斯星期三召见中国驻英大使郑泽光，要求解释北京在佩洛西访台对台湾展开的军事演训行动。

特拉斯在声明中说：“我们看到了北京近几个月的行为和措辞越来越具有攻击性，这对地区性的和平和稳定构成威胁。英国呼吁中国通过和平而非威胁或动武或强迫的方式来解决任何分歧。”