被台大撤销硕士学位 蔡英文力挺林智坚捍卫清白

（台北综合讯）台湾大学建议撤销民进党籍桃园市长参选人林智坚的学位后，民进党党主席、台湾总统蔡英文力挺林智坚捍卫自己清白，并呼吁全党团结一致“相信自己的同志”。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，蔡英文星期三（8月10日）在民进党中执会上为林智坚辩护，称有许多人包括民进党人士，在完整看过林智坚的论文，了解事情来龙去脉后，都愿相信林智坚没有抄袭。

蔡英文说，民进党支持林智坚继续努力，捍卫自己的人格和清白，同时呼吁民进党全体党公职团结一致支持林智坚。

对此，台湾在野国民党党主席朱立伦同日在中常会上说，这是台大基于学术良心、基于捍卫教育所做出的决定，同样身为台大校友的蔡英文应支持台大的决定，“不能为了一个人毁掉台大”。

林智坚今年6月参选桃园市长后就深陷“论文抄袭门”争议，台大星期二已认定林智坚论文抄袭，决议撤销林智坚硕士学位。但林智坚星期三仍喊冤，表示难以接受台大的决定，但也称仍相信台大的教育精神。

另据亲蓝的《联合报》报道称，对于民进党在台大审定出炉后，仍要“全党救一人”的决定，党内氛围已出现分水岭，从本来相对静默中立，转为质疑党中央决策。

一名“英系”立委称，虽然林智坚仍有胜选可能，但就怕与台大对抗无法让大众信服，伤害民进党的核心价值，造成长远影响；尤其年轻族群特别重视此次争议，应当谨慎处理。