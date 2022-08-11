王纬温：中国在东亚取得外交突破？

双重喜庆

美国众议院议长佩洛西本月初访问台湾，引发东亚地缘政治格局震荡。针对中国大陆过去一周在台湾本岛周边连日不停军演，部分区域国家对局势可能意外失控表达关切，但也有国家如韩国，选择避而不谈并对华释放善意。

东亚现状面临数十年来最大变化之际，亲美的尹锡悦政府看似已重新评估与中国和美国的双边关系，选择进一步展现平衡外交，也让中国在正值多事之秋的东亚取得一定程度的外交突破。

应中国国务委员兼外长王毅之邀，韩国外长朴振星期一（8月8日）抵达青岛开展三天访问中国的行程，不仅是尹锡悦政府今年5月上台后派出的首个访华高级别团队，也是中韩外长一个月来三度见面。

韩国为防本周中韩外长会生变，可说是冒着开罪美国的风险。佩洛西上星期三结束台湾行，续程访问作为美国在东亚重要盟友的韩国，尹锡悦却以休假为由不见客，明显冷落佩洛西，后来在舆论压力下才改与她通话，但对台湾问题只字未提，显然有意避免触怒中国大陆。

《环球时报》在朴振到访当天发文评价尹锡悦与朴振对佩洛西的避而不见，以及对台湾问题的避而不谈，称中国社会总体上视之为韩国“独立自主外交及对华理性的一次展现”“特别是与日本形成了鲜明对比，从而在中国社会赢得了肯定和尊重”，也为朴振访华营造建设性的积极氛围。

中韩高层近期频频互动主要由四项议题驱动：亚太版北约、芯片四方联盟、萨德，以及朝鲜可能进行的第七次核试验。

面对台海问题与美日矛盾升级，中国明显不希望今年曾参加北约峰会的韩国，在军事和科技领域加入美国对华围堵的行列，同时还在境内部署更多可覆盖中国东部大部分地区的萨德。

韩国则显然希望中国进一步对朝鲜发挥影响力，起到管控朝核问题之效。这可能也显示尹锡悦政府对美国已开始失去耐性，原因是朝鲜始终没有成为拜登政府的外交优先事项。

当然，中国今年5月派高级别的国家副主席王岐山赴首尔出席尹锡悦的就职仪式，呼吁中韩在朝鲜半岛事务上加强协调合作；这番前期主动且积极的外交操作，目前看来似乎已起到拉拢韩国之效。

王毅星期二在青岛与朴振举行1小时40分钟的长时间会谈，会上形容中韩关系历经“风雨洗礼”，明显指的是两国关系因韩国2016年部署萨德而陷入谷底。但他同时也称，两国始终是“安全与共的邻居”“相互需要的伙伴”。

王毅并提出中韩之间的五个“应当”，包括“坚持独立自主，不受外界干扰”“坚持睦邻友好，照顾彼此重大关切”等，言下之意就是希望韩国不要进一步倒向美国，在萨德部署、科技战及台湾问题上配合美国的对华战略竞争。

针对萨德问题，中韩外长认为应重视彼此的安全关切，不使其成为影响两国关系的绊脚石。

对于韩国最关心的朝核问题，王毅在会上承诺中国将继续发挥建设性作用，支持南北改善关系，推进朝鲜半岛无核化，构建半岛和平机制，回应韩国期待的同时，也透露出中国不愿看到纷扰的东亚再生出更多枝节。

韩联社则引述朴振形容朝鲜半岛和平稳定面临空前威胁，表示希望中国能为朝鲜放弃挑衅、选择对话发挥建设性作用，显示中韩在应对朝核危机上已有一定共识。

对于中国关心的芯片供应问题，朴振会上称国际社会正处于“大转型时期”，韩中须进一步加深最高级别的战略沟通，希望中国国家主席习近平能在方便时访韩，意味中韩外长在芯片问题上可能取得突破的希望不高，还须借元首层面进行更多讨价还价。

朴振同日在一场线上座谈中进一步明言，指中美战略竞争日趋激烈，贸易秩序生变，全球供应链也在重组，威胁国际秩序的不确定因素不断增大。

美国今年3月提出组建芯片四方联盟的构想，向日本、韩国、台湾发出邀请，明显意在加剧中国被“掐脖子”的问题，但韩国对于是否加入一直未给出定论，深怕中国产生误解。

据统计，去年韩国芯片出口总额达1280亿美元（1761亿新元），其中60％出口到中国，若被断供势必影响中国经济生产，同时也将重创中韩贸易。中国是韩国最大贸易伙伴，两国去年贸易额高达3600亿美元，占韩国整体贸易额近三成。

面对中美博弈日益激烈，夹在中间的韩国目前在走自己的一条平衡外交之路，而中国也乐见其成。对于韩国能否持续走钢索，以及中国能否巩固在东亚取得的外交突破，想必世界各国都在观察。