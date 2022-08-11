会见访华韩外长朴振 王毅吁把握中韩关系发展坚持独立自主

王毅说，今年恰逢中韩建交30周年，在历经风雨洗礼后，中韩关系理应更加成熟、自主和稳定。他说，面向下一个30年，中韩双方要总结有益经验，相互尊重支持和成就，把握好两国关系发展稳定大局。

（北京／首尔综合讯）中国国务委员兼外长王毅星期二（8月9日）在山东青岛与访华韩国外长朴振见面，强调要把握好中韩关系发展大局，坚持独立自主，不受外界干扰。

据中国外交部星期二晚发布的新闻稿，王毅说今年恰逢中韩建交30周年，在历经风雨洗礼后，中韩关系理应更加成熟、自主和稳定。

他说，面向下一个30年，中韩双方要总结有益经验，相互尊重支持和成就，把握好两国关系发展稳定大局。

王毅还针对中韩关系发展提出五个“应当”，包括：应当坚持独立自主，不受外界干扰；应当坚持睦邻友好，照顾彼此重大关切；应当坚持开放共赢，维护产供链稳定畅通；应当坚持平等尊重，互不干涉内政；应当坚持多边主义，遵守联合国宪章宗旨原则。

双方也同意就维护产供链稳定事宜开展对话，致力于产供链的完整、安全、畅通、开放和包容。

两人在会谈时还就萨德反导弹系统问题阐述立场。双方认为应重视彼此的安全关切，妥善处理，不使其成为影响两国关系的绊脚石。

韩联社也报道说，韩中就萨德问题不应成为影响两国关系的绊脚石形成共识。

但报道也指出，朴振星期三在总结访华成果时称，已向中方明确表明“萨德三不”并非韩国对中方的承诺或双方达成的协议，是韩国为应对朝鲜核威胁而采取的自卫性防御措施，事关韩国安全主权。

“萨德三不”原则是中韩外长2017年11月为解决萨德风波而达成的共识，包括：韩国不再部署新的萨德反导系统、不加入美国导弹防御系统、不谋求韩美日军事同盟。

朴振：讨论萨德问题

不利韩中关系发展

朴振对王毅说，萨德问题的讨论不利于韩中关系的发展，它并不是韩中关系的全部，也不应成为全部。

一名韩国外交部高官说，朴振的谈话显示，他与上届韩国政府官员秉持相同立场，即“萨德三不”对韩国不具约束力。

针对朝鲜半岛局势，王毅称，中国坚持“分阶段、同步走”“双轨并进”思路，推进半岛无核化。

朴振也表示，希望中国能为朝鲜放弃挑衅、选择对话发挥建设性作用，并强调韩国愿敞开对话之门。

韩方也提议，两国外交部门落实“关于韩中关系未来发展的共同行动计划”，具体包括外交安全“2+2”对话、供应链协商机制、海洋合作对话、碳中和合作等内容。

朴振说，双方也商定促成王毅在适当时机访韩，同时邀请中国国家主席习近平访韩。