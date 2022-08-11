中国与新加坡科研文章： 中国发现可由动物传人新病毒 已有35人染疫

（北京综合讯）权威医学杂志《新英格兰医学》（NEJM）近日发表文章称，在中国发现了一种新的可透过动物传染给人类的动物源性病毒，目前有35人染疫，暂未发现人传人证据。

综合彭博社和中通社报道，由中国和新加坡科研人员合作的文章称，在中国山东和河南两地发现了该动物源性亨尼帕病毒（Henipavirus），将其命名为“琅琊”病毒（Langya henipavirus，LayV）。基因组检测显示，类似鼹鼠的小型哺乳动物鼩鼱，可能是病毒的天然宿主。

这35名感染者中，大部分是接触过野生动物的农民，26人身上没有其他病原体存在。他们均出现发烧症状，有一半以上的人有疲劳、咳嗽、厌食等情况，有8%出现肾功能受损。

北京、新加坡和澳大利亚的科研人员称，还要进一步研究这个病毒，台湾疾控中心也称，已注意到该病毒并计划进行检测。

中通社在星期一（8日）引述文章作者之一新加坡国立大学医学院王林发教授说，目前这些病例并不致命或非常严重，因此对这种新病毒应当保持警惕，而不是恐慌。但王林发也说：“我们要小心，因为自然界中有更多类似的病毒，若有一种不同的病毒跳到人类身上，情况可能就不一样了。”

中国新增380起冠病病例

另一方面，根据中国国家卫健委数据，中国星期二（8月9日）新增本土冠病确诊病例380起，新增本土无症状感染者572名。其中，西藏新增10起确诊病例和18名无症状感染者，旅游大省海南省新增285起。

据西藏阿里地区委员会宣传部微信公众号消息，阿里地区全域星期四（11日）起实行静态管理，暂定实施三天，群众和游客非必要不流动。

针对冠病疫情多地反复、多点散发的情况，中国官媒发文再次强调坚持动态清零的疫情防控，绝不能松懈厌战。

《经济日报》星期三（10日）在头版发表评论文章称，中共中央政治局近日指出，要坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，出现了疫情必须立即严格防控，该管的要坚决管住，决不能松懈厌战。

文章强调，中国与西方国家的防疫政策不同，首要考量是最大限度保护人民群众的生命安全和身体健康。放松防控势必造成大规模人群感染，经济社会发展将受到严重冲击。