中国增近2000本土冠病病例 为三个月来单日新高 新疆西藏浙江多地实施大范围封控

（北京综合讯）中国冠病疫情再度升温，星期三新增1993名本土感染者，创三个月来单日新高，三分之二新增感染者来自海南省。继海南三亚后，新疆乌鲁木齐重点城区、西藏阿里地区、浙江义乌等地过去两天也先后实施大范围封控措施。

中国国家卫生健康委员会数据显示，星期三（8月10日）中国新增614起本土确诊病例，新增无症状感染者1379人。

本轮疫情最严重的海南，星期三新增559起本土确诊病例、无症状感染者805人。新增的感染者大多数都在旅游城市三亚，共有1254人，这也是5月以来中国首次有城市的单日新增感染者突破1000人。

中共海南省委早前定下目标，要在星期五前实现社会面清零，但感染者人数快速攀升，让实现该目标困难重重。

三亚从8月6日起实行临时全域静态管理，除社会基本运行服务、疫情防控和紧急特殊情况，全市范围限制人员流动。由于8月正值三亚旅游旺季，数万名游客因航班取消和疫情防控滞留当地。

据海南省官方通报，此次疫情由奥密克戎变异株BA.5.1.3引发，为中国国内首次报告，隐匿性、传染性强。

另两个暑期热门旅游目的新疆和西藏，也都面临疫情冲击。新疆和西藏分别在星期三新增380名和68名冠病感染者。

新疆乌鲁木齐多个重点城区星期三起实行为期五天的静态管理；西藏阿里地区则从星期四起实行三天静态管理，倡导民众和游客非必要不流动。西藏是从本月7日开始出现阳性感染者，当地920天无疫情的纪录被打破。西藏首府拉萨的中高风险区以及日喀则市，之前已开始实施静态管理。

九个省份8月以来本土病例累计过百

此外，浙江义乌也从星期四起，在全市实施三天静态管理，严格控制人员流动，暂定所有公共场所运营，学校和校外培训机构等也都暂停线下教学。

8月以来，中国共有九个省份累计报告本土感染者超过百例。中国经济今年受疫情拖累严重，上海、北京等大城市上半年都曾因疫情陷入封城或半封城。本轮多点散发的疫情，导致海南、新疆、西藏等旅游目的“停摆”，预计将再次冲击刚刚开始复苏的旅游业。

官媒《经济日报》星期三发表评论说，部分地区在封控措施下，一些群众的正常生活难免受到影响，长期抗疫使部分基层一线人员身心疲惫，可能产生麻痹思想和厌战情绪。