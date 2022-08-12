（北京综合讯）中国公安部网站信息显示，孙茂利出任公安部副部长。他此前是公安部法制局局长，任副部长后仍兼任该职务。

公开资料显示，今年58岁的孙茂利是山东人。他从华东政法大学毕业后，到山东德州农村发展学院任教三年，之后考入北京大学，硕博连读获取法学博士学位。毕业后，他先后在公安部刑侦局、法制局工作，2009年6月出任法制局局长。

中共中央宣传部上月25日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍公安机关推进更高水平平安中国建设成效时，孙茂利以公安部中共党委委员的身份亮相。

他在发布会上介绍，中国群众安全感由2012年的87.55％上升至2021年的98.62％，10年来始终保持高位。

公安部网站星期四（8月11日）显示，孙茂利已担任公安部副部长，且兼任法制局局长，副总警监警衔。

公安部目前共有九名部领导，除了部长王小洪、中纪委国家监委驻公安部纪检监察组组长孙新阳、政治部主任冯延，还有六名副部长，分别是杜航伟、许甘露、刘钊、亓延军、陈思源和孙茂利。

65岁的王小洪是在去年接替赵克志出任公安部党委书记，今年6月接任公安部部长，并出任中共政法委副书记。他是下一任政法委书记的热门人选之一；另有分析认为，王小洪也可能在明年3月政府换届后出任国务委员，晋升副国级。