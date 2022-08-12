韩咏红：两岸“和统”还有希望吗？

在中国大陆东部战区宣布在台湾周边军演正式落幕的同日，北京发出了史上第三份台湾问题白皮书。

这份白皮书所释放出的最重要信息，就是北京重申和平统一仍是中共与中国政府解决台湾问题的“第一选择”。然而，这个承诺实在不该让人以为事件已过去，自我催眠以为什么事都没发生。事实是，佩洛西访台与解放军的“锁台”军演，永久改变了两岸心理与安全形势。北京“武统”的意志与准备方向，在军事行动与白皮书中都展示得毫不含糊，而且是前所未有的清晰。

本星期三（8月10日）公布的《台湾问题与新时代中国统一事业》全文1万3000多字，篇幅较1993年、2000年的两份台湾问题白皮书更长，内容也更丰富。白皮书标题里注明“新时代”，说明这就是中共总书记习近平的对台政策方针，即“习时代”的中国统一事业。

大陆在对台军演结束时同步发表这份白皮书，显然是刻意安排。有台湾媒体人形容，大陆在“锁岛”军演结束时“唱出一个和统的调子”，并没有偏离“和平统一、一国两制”，可见北京没有放弃和统的希望。

话是这么说，但既然“和统”调子是在锁岛式军演后才唱出，这个顺序所透露的警告意涵就不容忽视。人们完全可以设想，有朝一日当大陆采取“武统”时，其剧本也会是在台湾兵临城下之际，施压其接受“和平统一”。这个画面此刻没有发生，主要是因为对大陆而言未到非“武统”不可之时，准备也未至充分。

仔细咀嚼白皮书的用词，其中写到和平统一仍是中共与中国政府解决台湾问题的“第一选择”，言外之意，和统并非唯一选择。

白皮书更明明白白写了，中共与中国政府愿继续以最大诚意、尽最大努力争取和平统一，但针对“外部势力干涉和极少数‘台独’分裂分子及其分裂活动”，北京在“不得已的情况下”将做出“非和平方式”的“最后选择”。

至于外部势力和极少数台独分裂分子是谁，白皮书也并不避讳指出，前者是美国的“一些势力”，后者是台湾执政的民进党。

白皮书严词谴责“民进党当局勾连外部势力不断进行谋‘独’挑衅”，歪曲否定‘九二共识’，妄称‘中华民国与中华人民共和国互不隶属’”，就差没有点名台湾民进党主席兼台湾总统蔡英文。

白皮书还称，民进党当局危害台海和平稳定，破坏和平统一前景、挤压和平统一空间，是争取和平统一进程中必须清除的障碍。“必须清除的障碍”一句，为北京下来对台政策目标留下伏笔。

在统一后的政治设计方面，与1993年、2000年的前两份白皮书（《台湾问题与中国的统一》和《一个中国的原则与台湾问题》）相较，北京对台湾开出的“一国两制”条件，明显比过去缩紧，台湾获得的礼遇大为缩减。

其中突出的一点，是在前两份白皮书中，北京均承诺中央政府不派军队也不派行政人员驻台，其中1993年的白皮书还承诺台湾可以有自己的军队。而今，第三份白皮书中已不见“不派军队和行政人员”的字句，更不再提台湾能“有自己的军队”。此外，外国在台湾设立领事机构或其他官方半官方机构，需经中央政府批准。

在台湾内部，民间舆论对于大陆三份台湾问题白皮书的异同，关注的并不多。这或许与民众对两岸相关新闻已出现审美疲劳有关，更可能是因为在台湾民众眼中，“两制台湾”反正就是毫无意义、不必考虑的选项。台湾民众的意愿不会改变北京的统一意志，却势必影响“武统”或“和统”的大陆选项。

讽刺的是，台湾政治主流拒绝九二共识，在军事、能源保障等方面又没有做好应对“武统”的准备。有台湾蓝营评论人就讥讽，台湾政府的准备就是“躺平”，“躺平也是一种准备”。

但实际上台湾政府的选项也不多，如果接受九二共识意味着失去选票。佩洛西访台是由美国方面挑起的，美国总统拜登团队无力甚至混乱，管不住同属民主党的众议院议长访台，结果被激怒的北京采取强烈反制动作，既震慑台湾，更是威慑美国与日本。

美国这次是吃了亏，不敢与解放军硬碰，但这绝不意味着美国能够放弃其世界霸权地位。在可预见的将来，两岸问题将愈来愈呈现为中美之间的直接碰撞，当大家都为军事冲突做准备，和统的希望，也愈来愈渺茫了。