8月以来 政治局常委未公开露面 外界猜测“北戴河时间”到来

根据中国央视《新闻联播》，习近平、李克强等中共政治局常委最后一次在新闻画面中公开露面，是7月31日的国防部八一建军节招待会。从那时起，七名政治局常委就不曾在电视新闻中露面。

中共政治局常委8月以来不再公开露面，引发外界猜测一年一度的“北戴河时间”到来。分析预计，今年北戴河会议除了讨论来临的中共二十大人事布局，也会聚焦台海局势和中美关系等议题。

根据中国央视《新闻联播》，习近平、李克强等中共政治局常委最后一次在新闻画面中公开露面，是7月31日的国防部八一建军节招待会。从那时起，七名政治局常委就不曾在电视新闻中露面。

在此之前，交通运输部微信公众号曾在7月29日刊发“关于严明暑期集中休假纪律的通知”，指暑期集中休假将至，部直属机关党员干部要严守政治纪律和政治规矩等。这篇文章和相关转载隔天即遭删除，坊间猜测这与文章预示“北戴河时间”即将开始有关。

地处河北省秦皇岛市的北戴河，曾是中国的“夏都”。中共中央从1953年至1965年，几乎每年夏天都在当地边休假边办公。1966年文革开始后，北戴河办公一度中断，到1984年恢复。

2003年后中共取消暑期办公制度，但现任和前任领导人暑期到北戴河休养的惯例延续，他们也会在度假之余碰头聚会，就当下问题交换看法，也就是外界所称的“北戴河会议”。

北戴河会议向来是观察中国政治走向的窗口，尤其是每五年一次的中共全国代表大会前，高层常在北戴河酝酿重大人事布局、协调党内立场和利益、讨论大会报告。不过，由于中国官媒鲜少直接披露高层在北戴河的消息，外界只能透过其他相关报道推测“北戴河时间”。

每年8月初官媒报道中，通常有一则侧面证实北戴河“休假式聚会”的消息，即有中共高层在北戴河看望暑期休假专家。不过，2020年冠病疫情暴发以来，官媒不再刊发相关报道。

社媒多个用户发贴文称 北戴河已提高防疫要求

此外，北戴河会议召开前夕，河北省领导通常会前往当地调研视察。

尽管近期没有河北省领导到北戴河调研的公开报道，但坊间有消息称，北戴河已加强安保戒备、收紧访客管制。

社交媒体平台“小红书”上有多名用户发贴文称，北戴河7月中旬起提高防疫要求，有冠病病例地区的访客均被劝返，其他地区游客也要经过多重防疫和安全检查，才能进入北戴河景区。

台湾政治大学东亚研究所特聘教授、国际关系研究中心副主任王信贤接受《联合早报》访问时说，如果今年的北戴河会议按惯例举行，预计会讨论三大课题：二十大人事、二十大报告，以及近期国内外重大事件。

王信贤说，去年底的中共六中全会上，高层应该已经对今年的领导层换届做出初步部署，但过去几个月来国内外形势发生巨变，人事安排也必须随之调整。二十大报告预计也将在北戴河会议后初步定稿，交由中央各部委和相关团体审议。

中美关系与台海局势 料成聚焦课题

此外，美国众议院议长佩洛西访台引发的中美矛盾激化和台海局势紧张，也会成为中共高层聚焦的课题。王信贤说，尽管中共总书记习近平和美国总统拜登在佩洛西访台前通话，但仍无法完全化解佩洛西访台风波。接下来中美关系如何发展，对台政策怎么调整，都值得重新审议。而中国今年来经济压力加大、地方金融承压、楼市疲软等，也都是亟待讨论的迫切问题。

一般认为，包括政治局常委名单、中央书记处书记等关键岗位人选和整体人事布局，都将在“北戴河时间”基本定案。不过，随着习近平迈向第三个任期，也有分析认为，北戴河会议的重要性正被逐渐削弱。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授陆曦受访时分析，在上两任中共总书记江泽民和胡锦涛主政时期，党内管理倾向于分权化，北戴河成为各方势力进行利益交换的场所。“习近平执政以来，党内集权趋势愈发明显，北戴河会议这样的商议体制存在的意义越来越小，党内老人可能已经没有多少话语权。”

王信贤则认为，习近平虽然大权在握，但仍没有大到可以一锤定音，在最敏感的人事问题上，还是要做适当的分权和利益交换，以便安抚各方势力。

他说：“北戴河会议上讨论的人事问题，会具体到什么样的位置适合什么人。例如原本接任总理呼声很高的上海市委书记李强，在受上海封城影响后，即便能跻身政治局常委，入常后要放在什么位置，会接谁的班，这些都需要各方达成共识。”