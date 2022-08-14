曾长期在煤炭系统工作 山西发改委主任李晋平落马

58岁的李晋平仅任山西发改委主任11个月，他此前长期在山西的煤炭系统工作，拥有深厚的煤炭国企背景。今年以来，山西煤炭领域已有至少10名国企高管被查；受访学者分析，资源领域是中共二十大召开前重点整顿的对象，下来很可能有更多资源领域官员落马。

山西密集开展煤炭领域整顿行动，煤炭系统出身的山西发改委主任李晋平星期五（8月12日）被曝涉嫌严重违纪违法，受山西省纪委监委纪律审查和监察调查，他的前副手也于同日被查。

今年以来，山西煤炭领域已有至少10名煤炭相关国企高管被查；受访学者分析，资源领域是中共二十大召开前重点整顿的对象，下来很可能有更多资源领域官员落马。

山西省纪委监委网站12日晚上发文宣布，山西省发展和改革委员会主任李晋平涉嫌严重违纪违法，正在接受纪律审查和监察调查。

58岁的李晋平仅任山西发改委主任11个月，他此前长期在山西的煤炭系统工作，拥有深厚的煤炭国企背景。不少分析认为，他此次落马和今年山西煤矿领域的整顿行动有关。

公开资料显示，李晋平是山西灵石人，他1987年从中国矿业大学采矿工程系毕业后，被分配到山西的潞安矿务局工作，2011年升任山西潞安矿业有限公司党委书记和董事长；潞安矿业是山西五大国有煤炭集团之一。

在煤矿系统工作32年后，李晋平进入地方政府行政单位任职。他在2019年7月调任山西省工信厅厅长；2020年2月，任山西转型综合改革示范区（简称山西综改示范区）管委会主任；2021年9月开始担任现职。

李晋平在被调查前一周，刚于8月5日主持山西省发改委党组扩大会议。

山西省纪委监委12日也在另一则公告中，指山西综改示范区党工委副书记、管委会副主任董良涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。李晋平2020年2月至2021年9月在山西综改示范区担任“一把手”期间，是董良的上司。

根据公开资料，董良曾任山西太原经济技术开发区管委会副主任和太原武宿综合保税区专职副主任；2016年加入山西综改示范区管委会，担任筹委会副主任；2017年担任管委会副主任；2021年8月开始担任现职。

山西综改示范区总规划面积约600平方公里，是山西深化资源转型综改的主要引擎。

山西是中国煤炭大省，2020年底反超内蒙古，成为全国煤炭产量最高的省份。针对山西煤炭领域的监管，去年开始逐步加强。

2021年3月，十一届山西省委第九轮巡视中，山西综改示范区党工委成为巡视对象之一；同年4月至今，至少有三名示范区干部相继受调查。

今年以来，山西煤炭相关国企也掀起整顿浪潮。已退休两年的原大同煤矿集团董事长张有喜1月被查，张有喜的继任者郭金刚6月也落马；这两人落马前后，多名曾任职大同煤矿集团和晋能集团的高管也相继被查，包括晋能集团总法律顾问曹贤庆、总工程师马占元、原副总经理宣宏斌等人。

过去两年间，内蒙煤炭领域也曾掀起“倒查20年”反腐风暴。北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时分析，资源领域向来是腐败的重灾区，山西调查范围从国企步步扩大至地方政府单位，不排除当地有更多官员和国企高层相互勾连。

除了山西煤炭领域，河南金融领域的反腐风暴也正持续延烧，当地一个月内已有七人被查。唐任伍认为，资源和金融两大领域将是中共二十大前的重点反腐对象。中共将通过持续的反腐行动，在二十大前，向人民表明中共刀刃向内的脚步不会停息。