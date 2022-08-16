西藏海南疫情仍吃紧 地方干部被问责纷落马

（北京综合讯）中国多省冠病疫情形势严峻，其中西藏疫情正处于快速增长阶段，下辖六市与一个地区均已发现阳性感染者；而海南感染人数居高不下，当地多名干部因防疫不力被通报问责。

综合央视新闻与澎湃新闻报道，西藏8月14日新增本土确诊病例69起，无症状感染者523人；8月15日0时至14时，新增确诊病例8起，无症状感染者232人。截至星期一下午2时，西藏本轮疫情累计确诊160例，无症状感染者1326人。

拉萨星期一（8月15日）在全市范围开展新一轮全员核酸检测，并将主城区的消杀管理时间再延长三天，至星期四凌晨3时为止。日喀则在全市已实施六天静默管理的基础上，再将全域静默管理时间延长至8月21日13时。

因疫情防控工作落实不到位，拉萨市卫生健康委员会党组书记、副主任范跃平、市卫健委主任次旦卓嘎、市疾病预防控制中心党支部书记阿米被免职。

海南省增确诊病例582起

西藏自治区卫健委一级巡视员王寿碧星期一称，考虑西藏海拔高、自然条件差、生活成本高等因素，当地提高了冠病患者用餐标准，保障患者营养，餐费按照属地原则由地市财政部门承担。

海南省阳性感染人数继续上升，8月14日新增本土确诊病例582起，另有580名为本土无症状感染者，其中大部分为三亚报告。自8月1日至14日，海南本轮疫情累计报告阳性感染者8883人。

海南省卫健委二级巡视员杜建伟星期一通报，目前海南全省疫情仍在高位，社会面发现病例比例持续下降，仍处于胶着对垒关键时期，疫情总体可控。

海南多地的静态管理时间延长，其中东方市全域静态管理延长至8月17日午夜，海口延长至8月16日凌晨1时。全省所有渔港和所有渔船自8月16日至22日，继续实行静态管理，未经许可不得出海。

当地也查处了一批疫情防控期间不担当、不作为、违纪违法和失职失责官员，并于星期天通报三起涉疫典型案例，包括三亚市吉阳区卫健委党组成员、副主任林惠等。

中国另一个旅游热点目的地新疆，当地疫情仍处于发展阶段，乌鲁木齐六个城区的临时性静态管理措施自星期一延长，时间暂定为五天。截至8月14日，新疆报告确诊冠病病例6例，无症状感染者2334人。