林智坚论文门延烧 媒体爆料指论文由助理代写

（台北综合讯）新竹市前市长林智坚论文抄袭争议持续延烧，台湾媒体人爆料指，林智坚的论文由助理代写。

综合《联合报》《今周刊》等报道，台湾媒体人钱怡君星期天（8月14日）在一档网络时政节目中爆料称，林智坚并没有抄袭论文，因为论文不是他本人所写，而是由助理杨玲宜代笔。

杨玲宜曾任新竹市长办公室副主任多年，是林智坚最得力的左右手，有意代表民进党参选新竹市议员。

资深媒体人黄扬明星期一（8月15日）早上也在一档广播节目中继续爆料，指杨玲宜不仅代笔林智坚的论文，还替他去上课，并参与林智坚的论文讨论会，出席率比林智坚还高。

黄扬明也指，杨玲宜写到一半后因无法继续写作中断，后来由另一名陈姓助理接手，完成林智坚署名、现已被台湾大学认定为抄袭的论文。

他还披露，民进党幕僚7月下旬就透过知情人士得知论文由人代笔，林智坚则没有对党内说实话，而是坚称论文由他原创。

上述消息令台湾舆论炸开了锅，有网民指，“这比抄袭更严重”。

杨玲宜星期一在面簿回应说，关于论文事件，她过去已经公开澄清做过回应，“如果有其他指教欢迎向法院提告”。

47岁的林智坚备受台湾总统、民进党主席蔡英文赏识，他原本计划在今年底举行的“九合一”地方选举中，代表民进党参选桃园市长。

林智坚7月陷入“论文门”，台大8月9日确认，林智坚论文抄袭，并撤销其硕士学位；林智坚三天后宣布退出桃园市长竞选，民进党改派桃园资深立委郑运鹏披挂上阵。不过，林智坚由始至终都不承认论文抄袭，蔡英文也两度公开声援林智坚捍卫自身清白。